A personal trainer Cau Saad, figura conhecida no universo fitness e bem-estar, promove, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, a 5ª edição da Gangue da Cau, no Hotel Fazenda Sitio Castelinho - Aleluia, Cesário Lange - São Paulo. A programação integra atividades que conectam os participantes à natureza, além de oferecer a prática de atividade física e dicas para um estilo de vida mais saudável.



A profissional, responsável por treinar famosos, como Antônio Fagundes, Felipe Massa e Rafa Brites, conta que o projeto de criar uma gangue fitness era um sonho antigo e que um dos objetivos é transformar seus seguidores, que passam de 950 mil, em influenciadores de suas próprias redes sociais - incentivando a prática da atividade física além da estética e levando a mensagem sobre a importância de se movimentar.

Na ocasião, haverá momentos de autocuidado com palestras ministradas por Cau Saad e por embaixadoras da Gangue, que são do universo wellness (conjunto de fatores que influenciam o bem-estar físico, mental e social). Serão três dias de muita experiência, como interação com os animais, andar a cavalo e fazer trilha ecológica. Ainda, Cau proporcionará uma roda espiritual, hidroginástica e o treino WorCAUt. A edição será finalizada com uma palestra da atleta de natação paralímpica Jessy Borg sobre coragem, aceitação e superação.

O encontro terá, também, o Desapego da Cau, no qual as participantes saem com um ou mais looks do guarda-roupa fitness e casual da personal trainer. “A principal missão das embaixadoras da Gangue da Cau é impactar seus arredores com bons hábitos, como a prática de exercícios e boa alimentação. Mas, para além disso, fazer ações beneficentes, cultivar bons pensamentos e sentimentos, para um coletivo mais saudável, equilibrado e feliz”, resume Cau Saad.





“Quem me segue sempre busca os melhores treinos, conteúdos e informações sobre saúde, bem-estar, longevidade e qualidade de vida. Durante a quarentena, comecei a fazer lives e ali percebi que poderia convidar pessoas do mundo inteiro para entrar em uma mesma conexão e se unirem pelo mesmo ideal. Tenho como missão de vida incentivar hábitos mais saudáveis e fico muito feliz em conversar com diversos públicos. A prática esportiva deve ser acessível para todos”, destaca a personal.

