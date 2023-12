Nos últimos anos, a importância dos exercícios físicos tornou-se ainda mais notória, principalmente pelas evidências comprovadas dos benefícios que a frequência da prática traz. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa. É muito comum falar-se sobre os exercícios com foco apenas para mulheres, pela busca do corpo perfeito e da autoestima feminina, mas é importante lembrar dos benefícios também para a saúde do homem. Coordenador técnico da Jab House, marca da rede de studios do Grupo Smart Fit, Alexandre Brufatto explica que a atividade física, em especial, a musculação, traz diversos benefícios para o homem, entre eles, a melhora do condicionamento, aumento da massa muscular, redução da gordura corporal e a melhora da disposição.

“A prática da musculação, assim como qualquer atividade física, faz com que o corpo aumente a produção de hormônios como a endorfina e serotonina, que são responsáveis pelas sensações de bem-estar, vitalidade e satisfação, entre outros. Com isso, o dia fica muito mais produtivo e mais leve, dando uma verdadeira surra no estresse”, comenta. Para quem acredita na importância da regulação hormonal apenas entre as mulheres, engana-se, visto que, na saúde masculina, se faz necessário que os hormônios estejam de acordo entre si para um bom funcionamento do organismo, o qual, inclusive, tem o treino como um forte aliado nessa regulação.

Para Alexandre, um treino bem elaborado e feito com as progressões corretas de carga e intensidade fazem com que a produção de testosterona - principal hormônio masculino e responsável pela libido, disposição, energia e força - seja estimulada e, consequentemente, aumentada. Diante de tantos benefícios, nunca é tarde para inserir o esporte na rotina e, inclusive, no que diz respeito à idade, estudos recentes apoiam que a musculação seja inserida para meninos a partir dos nove anos, mas em um formato fora do tradicional, focando mais na parte lúdica do exercício do que na performance em si. “Hoje, a partir dos 12 anos, já é possível ingressar na musculação de fato, porém, é de extrema importância a presença de um profissional da área, que deve ser o responsável por organizar, periodizar e conduzir o treino”, complementa.

Alexandre lembra que os benefícios proporcionados pela atividade física são inúmeros. “Entre eles, a melhora da saúde cardíaca, a redução da gordura corporal, principalmente na região abdominal, mais conhecida como gordura visceral, diretamente responsável por doenças cardíacas, tais como infarto e AVC”, comenta. “Outro ponto positivo é o fortalecimento da musculatura e, com ele, a proteção das articulações, uma vez que músculos mais fortes fazem com que certas funções do dia a dia, como subir e descer escadas, carregar as compras, fazer suas tarefas a pé, entre outras, se tornem muito mais fáceis", indica.