Cinco alimentos que ajudam a fortalecer unhas e cabelos

Cabelos com brilho, força e crescimento saudável. Unhas resistentes, bonitas e livres da quebra constante. Quem não deseja isso? A boa notícia é que essa combinação pode ser conquistada com mais facilidade do que se imagina — e o segredo pode estar diretamente na alimentação.

De acordo a nutricionista, pesquisadora e CEO da Nutri Secrets, Aline Quissak, uma nutrição equilibrada é fator-chave para a saúde dos fios e das unhas. "Muitas pessoas buscam soluções externas, mas esquecem que a estrutura de unhas e cabelos é formada por proteínas, vitaminas e minerais obtidos principalmente pela alimentação", explica.

A queda de cabelos em torno de 100 fios por dia é considerada normal. No entanto, quando a perda se torna mais intensa ou as unhas apresentam fragilidade constante, é preciso investigar possíveis deficiências nutricionais. Nutrientes como biotina, ferro, zinco, proteínas, além das vitaminas A, C, E e do complexo B, têm papel essencial nesse contexto.

A seguir, veja alguns grupos de alimentos recomendados pela especialista que contribuem diretamente para a força e vitalidade de unhas e cabelos:

Vitaminas do Complexo B



Importantes para o metabolismo celular e produção de queratina.



Presentes em: feijões, lentilhas, ervilhas, brócolis, peixes, leite e aves.



Vitamina C



Atua na formação de colágeno e melhora a absorção de ferro.



Fontes naturais: acerola, goiaba vermelha, laranja, limão, abacaxi, espinafre e rúcula.



Zinco e Ferro



Essenciais para o crescimento saudável e prevenção da queda capilar.



Zinco: castanhas, grão-de-bico, sementes e cereais integrais.



Ferro: carnes vermelhas, ovos, feijão e hortaliças verdes escuras.



Biotina e Betacaroteno



Contribuem para o fortalecimento das unhas e para a saúde dos fios.



Biotina: ovos, nozes, amêndoas, avelãs e carnes vermelhas.



Betacaroteno: cenoura, batata-doce, abóbora, manga, mamão, tangerina e melão.



Aminoácidos e Proteínas



Fundamentais para a regeneração celular e estrutura capilar.



Encontrados em: ovos, carne bovina, aves, atum, salmão, quinoa, chia, couve e milho.



Vale lembrar que o acompanhamento nutricional individualizado é essencial para ajustar o consumo de nutrientes conforme as necessidades de cada pessoa. "Antes de recorrer a suplementos, o ideal é garantir uma alimentação variada, colorida e rica em alimentos naturais", orienta a nutricionista.

