Comer mamão com sementes ajuda a desintoxicar o organismo

SIGA NO

Cresci vendo meu pai comer mamão todos os dias no café da manhã. Achava lindo, porque minha mãe cortava a fatia de comprido, depois separava da casca, mas mantinha a polpa sobre ela, cortava em quadrados e empurrava um para cada lado.

Era a primeira coisa que ele ingeria. Dizia que era para o intestino funcionar bem. Depois passou para o papaia, era meio mamão e não tirava a semente. Ele comia todas elas, ressaltando que eram verdadeiros remédios para o intestino. De fato, o efeito é excelente.

É de conhecimento geral que o mamão é o rei de todas as frutas. Se você pretende passar a comer de forma saudável, o mamão ajuda na perda de peso e no brilho da pele. As sementes ajudam a desintoxicar o corpo. Segundo especialistas, sementes de mamão são ímãs para toxinas e parasitas.

Comer mamão com sementes é a maneira mais simples e poderosa de desintoxicar o corpo. Fazer isso por sete dias é equivalente à desintoxicação completa por uma semana. Mas há duas coisas de que você precisa se lembrar: uma, engula as sementes, não as mastigue; outra, não coma se estiver grávida.

As sementes são ricas em compostos bioativos, incluindo flavonoides, alcaloides e ácidos fenólicos, que contribuem para as propriedades medicinais da fruta. Contêm nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio e vitamina C, e também são ricas em fibras, o que auxilia a digestão, promovendo a saúde intestinal ao regular os movimentos intestinais e desintoxicar o trato digestivo. A presença de enzimas, como a papaína, melhora a digestão de proteínas.



A seguir, confira os benefícios que as sementes de mamão podem trazer:

• Propriedades antiparasitárias

Tradicionalmente, as sementes têm sido usadas para combater parasitas intestinais.





• Efeito anti-inflamatório

As sementes possuem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar condições inflamatórias crônicas, como artrite e asma. Isso é atribuído a seu rico conteúdo de antioxidantes que combatem o estresse oxidativo no corpo.





• Proteção do fígado

Pesquisas sugerem que as sementes podem dar suporte à saúde do fígado, reduzindo danos oxidativos e melhorando marcadores de função hepática.





• Efeito anticâncer

Alguns estudos indicam que os fitoquímicos nas sementes de mamão podem inibir a proliferação de células cancerígenas, particularmente estudos in vitro envolvendo vários tipos de câncer. Suas propriedades antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres, potencialmente reduzindo o risco de câncer.





• Saúde cardiovascular

O alto teor de fibras das sementes reduz os níveis de colesterol, diminuindo o risco de doenças cardíacas. Suas propriedades antioxidantes podem proteger contra doenças cardiovasculares, prevenindo danos oxidativos aos vasos sanguíneos.





Por tudo isso, incorporar sementes de mamão à dieta pode proporcionar benefícios à saúde devido a seu rico perfil nutricional e propriedades terapêuticas. No entanto, a moderação é aconselhada. Há potenciais efeitos colaterais em altas doses, incluindo possíveis impactos na fertilidade observados em estudos com animais. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)