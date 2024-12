Obra-prima da pintura espanhola é descoberta

Um quadro de Joaquín Sorolla, artista espanhol conhecido pela maestria no uso da luz, está em exposição pública pela primeira vez desde que desapareceu, há 134 anos, após ser vendido a um colecionador particular. “Paris Boulevard”, pintado por Sorolla durante visita à capital francesa entre 1889 e 1890, mostra um café movimentado enquanto o crepúsculo cai sobre a cidade.



O autor, mais comumente associado a cenas de praias mediterrâneas brilhantes e límpidas, faz uma “ponta” na obra, fumando charuto, sentado à mesa com um soldado.



“A peça imortaliza um dos inúmeros cafés parisienses e o fluxo de multidões na cidade”, disse o representante da galeria. “Sorolla apresentou a obra na Exposição Nacional de 1890, e sua natureza singular imediatamente a diferenciou da pintura espanhola do período.”



Ana de la Cueva, presidente da instituição que cuida do patrimônio nacional da Espanha, disse que todos os especialistas achavam que a pintura havia desaparecido, mas investigação revelou resultados inesperados. A obra ainda estava nas mãos da família que a comprou e sua exibição foi permitida.



Blanca Pons-Sorolla, uma das curadoras da exposição e bisneta do artista, disse que a composição panorâmica do quadro, muito fotográfica, sem se preocupar com as figuras cortadas em cada extremidade, chama a atenção e dá frescor à obra.



“O desenho é muito preciso, as pinceladas contidas e os detalhes têm uma virtuosidade real que define a pintura mais cuidadosa e definida de seus primeiros trabalhos”, disse Blanca.



Esta imagem está entre as 77 pinturas da mostra em cartaz na sala de exposições temporárias da Galeria das Coleções Reais, em Madri, chamada “Sorolla, cem anos de modernidade. Alusiva ao centenário de morte de seu autor, pode ser visitada até 16 de fevereiro de 2025.



Organizada pela entidade Património Nacional e Light Art Exhibitions em colaboração com o Museu Sorolla e a Fundação Museu Sorolla, a exposição celebra a obra do pintor, abrangendo todas as fases da sua produção artística e os principais temas abordados.



A maioria das obras procede de instituições que guardam os melhores trabalhos do artista espanhol, como Museu Sorolla, Fundação Museu Sorolla, Hispanic Society of America, Museu do Prado, Museu de Belas Artes das Astúrias, Coleção Pedro Masaveu, Museu de Orsay e Coleção Carmen Thyssen-Bornemisza.