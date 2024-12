Saúde financeira é uma boa meta para 2025. Aprenda a cuidar dela

Um dos grandes problemas do nosso país é não ensinar educação financeira para as crianças na escola, disciplina já obrigatória em colégios do chamado Primeiro Mundo. Talvez por isso o número de brasileiros endividados seja tão alto, comparado com outros países. Quem sabe chegou a vez de você se organizar e entrar 2025 com nova proposta financeira?



De acordo com levantamento da Ipsos, 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês. Há dificuldades para organizar as finanças pessoais e evitar o endividamento. Aaprender a ter essa reserva é importante para o caso de imprevistos e situações emergenciais. Uma das soluções para isso é elaborar a planilha de gastos para analisar o orçamento pessoal e familiar.



Certa vez, conversando com amiga que enfrentava sérios problemas de caixa, sugeri que colocasse seus recebimentos e gastos em uma planilha. Ouvi dela que não fazia isso porque tinha medo de ver que o dinheiro que ganhava não cobria as despesas.



Imagino que muitos brasileiros sejam iguais a ela: preferem ficar no vermelho a encarar o problema e se ajustar à realidade.

Antes de começar ou concluir uma reserva financeira, é preciso ter controle dos gastos e organizá-los. Pensando nisso, Thaíne Clemente, executiva de Estratégias e Operações da Simplic, separou algumas dicas para começar a planilha de gastos e planejar a reserva financeira.

1. O primeiro passo é criar a planilha para controlar os gastos mensais. É possível fazer isso no próprio Excel ou utilizar modelo pronto online. É importante mantê-la visível, para não se esquecer de atualizá-la. O importante é o formato funcionar para você.

2. Organize os gastos para ter a visão da entrada e saída de dinheiro, quais são os principais gastos e qual será o saldo para começar o próximo mês. É importante separar e organizar as contas. Separe por contas fixas, como aluguel, condomínio, mensalidades de escola/ faculdade, água, energia, celular, além de gastos sazonais, como datas comemorativas, presentes e doações, entre outros.

A planilha também pode ser organizada por categoria, como moradia, alimentação e transporte. É importante projetar as despesas anuais, como IPVA, IPTU e rematrículas, para não ser pego de surpresa. Quanto mais detalhada, melhor o controle financeiro.

3. Com a planilha pronta, é hora de preenchê-la de acordo com os gastos no final do dia ou da semana. Conforme ela for preenchida, será possível entender sua situação financeira: quanto dinheiro está entrando e saindo, para onde vai, quando o dinheiro saiu e quanto foi direcionado para cada coisa. Com o mapeamento, você pode identificar problemas como gastos sem necessidade ou acima do normal.



4. Reduza gastos e estabeleça limites. Agora que entendeu seus gastos, é hora de reduzi-los e estabelecer metas para a reserva financeira. A redução não é fácil, está atrelada a hábitos. Talvez seja necessário abrir mão de algumas coisas para conseguir economizar.



Nunca gaste mais do que ganha. Considere a sua renda e a situação econômica atual para estabelecer limite de gastos.

5. Tenha metas para concluir a reserva. Com organização, entendimento dos gastos, economia e limites, é possível retirar o valor delimitado por você todos os meses, sem prejudicar as contas. E até mesmo iniciar a reserva financeira, de acordo com as necessidades, preparando-se para imprevistos e emergências.