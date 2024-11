Pesquisas indicam que o tipo de álcool consumido afeta as escolhas alimentares. Quem recebeu a pior pontuação no ranking de qualidade da dieta foi o bebedor de cerveja, ficando muito abaixo dos consumidores de vinho ou de bebidas destiladas.



Cada pessoa tem suas bebidas alcoólicas preferidas, seja a cerveja gelada depois do trabalho, a taça de vinho no jantar ou o coquetel para uma saída à noite. Mas você já se perguntou como a bebida afeta a sua saúde e hábitos alimentares? Novo estudo revela descobertas surpreendentes sobre o impacto de diferentes tipos de álcool sobre o bem-estar geral.



A pesquisa, que envolveu 1,9 mil bebedores nos EUA, analisou hábitos de consumo de álcool e os comparou com pontuações do Healthy Eating Index (HEI). Os resultados podem fazer você repensar sua bebida e sua dieta.



“No modelo multivariável totalmente ajustado, bebedores apenas de cerveja tinham pontuação HEI 3,12 pontos menor do que a de adeptos somente de vinho”, aponta o estudo. O HEI, medida padrão de qualidade da dieta, concede pontuações mais altas para aquelas mais saudáveis.



A pesquisa mostrou que bebedores de cerveja pontuaram mais baixo em áreas alimentares importantes, incluindo a ingestão de grãos refinados, vegetais, frutas e gorduras saudáveis.



“O uso excessivo de álcool é a principal causa de cirrose nos Estados Unidos, e a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica está aumentando rapidamente”, adverte Madeline Novack, chefe do programa de residência em medicina interna da Tulane School of Medicine e principal autora do estudo.



“As duas doenças hepáticas frequentemente coexistem. Mudanças no estilo de vida são essenciais para gerenciar e prevenir essas condições, começando pela compreensão da ligação entre o uso de álcool e a má nutrição”, explica Novack.



Pesquisadores especulam que normas culturais e contextos sociais que cercam diferentes bebidas alcoólicas podem influenciar os alimentos que as pessoas combinam com elas. O vinho é frequentemente apreciado junto da refeição completa, enquanto a cerveja tende a ser combinada com lanches ou comidas de bar.



Independentemente do motivo, a mensagem é clara: a escolha de bebida alcoólica pode impactar a saúde de maneiras inesperadas. A nova pesquisa serve como um importante alerta para quem lida com doenças do fígado ou outras condições relacionadas à dieta.



De acordo com autores do estudo, “educação direcionada ao paciente e campanhas de saúde pública podem ser eficazes para lidar com o impacto combinado do consumo de álcool e da má qualidade da dieta sobre o risco de doenças crônicas”.



Resumindo: se você for mais consciente sobre o que bebe e fizer esforço para combinar álcool com alimentos mais saudáveis, isso pode realmente fazer a diferença. Então, da próxima vez que for tomar aquela cerveja, talvez a troque por uma taça de vinho ou um drinque. Seu corpo e sua cintura agradecerão mais tarde.