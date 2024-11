Bonecas e bonecos de barro do Vale do Jequitinhonha sempre chamam a atenção na Feira Nacional de Artesanato

A 35ª edição da Feira Nacional de Artesanato será realizada no Expominas, de 4 a 8 de dezembro, com 3 mil expositores de todo o Brasil, divididos em quase 800 estandes. Quem já foi sabe a maravilha desta feira, muito bem organizada pela competente Tânia Machado, presidente do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape).

Quem nunca visitou não sabe o que está perdendo. A diversidade da riqueza cultural da imensidão deste nosso país enche os olhos de tal forma que nem sentimos o tanto que andamos – são 47 mil metros quadrados.

Este ano, o evento vai homenagear os vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, além da região do Norte do Rio São Francisco. Estarão presentes 82 municípios com o melhor de seu artesanato, gastronomia e musicalidade, além de oficinas demonstrativas e participativas de tecelagem, barro, tramas e instrumentos musicais.

O avanço tecnológico já chegou por lá. Para transformar a experiência de compra, fornecendo informações e proporcionando agilidade, a feira disponibilizará um catálogo virtual.

“Ao chegar no Expominas, o visitante poderá baixar o catálogo através do QR Code disponível na secretaria externa do evento, encontrando, assim, os expositores pelo nome, segmento, produto, pela tipologia ou matéria-prima. A relação continuará no ar durante todo o ano de 2025, permitindo que aqueles que não puderam ir ao evento possam localizar artesãos de seu interesse”, conta Tânia Machado.



Os ingressos podem ser retirados com antecedência na plataforma Sympla e na bilheteria do evento. Eles são válidos para um dia, ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia, para estudantes). Maiores de 60 anos, menores de 12 e PCDs (pessoas com deficiência) não pagam, mas devem retirar o bihete na plataforma virtual.

Até 4 de dezembro, o ingresso para quarta-feira será gratuito mediante retirada na plataforma Sympla (sujeito a esgotar). A cobrança e os valores do estacionamento do Expominas são administrados pela empresa terceirizada responsável, o evento não tem nenhuma participação nesse serviço.



Na área de gastronomia, serão oito quiosques. Haverá cozinha show com degustação de pratos preparados para os convidados, além de espaço especial dedicado à cultura indígena. Em todos os dias será oferecida programação musical.



35ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO: VALES DE MINAS



De 4 a 8 de dezembro, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira). Aberta de quarta a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia/estudantes), à venda na plataforma Sympla. Maiores de 60 anos, menores de 12 e PCDs não pagam, mas devem retirar a entrada na plataforma.