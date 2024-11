Gisele Bundchen em evento profissional, em abril passado, em Genebra. Modelo está grávida do primeiro filho com o namorado Joaquim Valente

Quando se trata de estilo de modelo fora do trabalho, Gisele Bündchen tem tudo. Após a notícia de sua gravidez – que rendeu assunto –, a eterna ubermodel exibiu sua barriga de grávida em público pela primeira vez, usando um vestido preto e carregando sua bolsa favorita de longa data, a Naghedi St. Barths Tote.



O estilo espaçoso se tornou peça essencial do guarda-roupa de lazer de Gisele; ela tem há anos, e a carrega para todos os lugares, desde viagens até uma aula de Pilates.

21/11/2024 - 20:25 Funeral de Liam Payne é marcado por tensão

23/11/2024 - 22:28 Cena de sexo entre Bruna Marquezine e Fê Paes Leme leva a web à loucura

25/11/2024 - 04:00 Aos 80, Zé Geraldo revisita a infância em "O lugar onde eu nasci" Leia mais

Ela também saiu com sua bolsa de confiança, aparentemente usando a peça para proteger sua barriga de grávida antes que todos dessem a notícia de que ela estava esperando seu primeiro filho com o namorado Joaquim Valente.



O ícone da moda não é a única que gosta das bolsas de Naghedi, já que vimos Jennifer Lawrence carregando o mesmo item prático em suas viagens. Este acessório entrou oficialmente no guarda-roupa de Gisele Bündchen e celebridades de bom-gosto.



O design da bolsa é construído em um padrão de labirinto e o fundo é largo, o que dá mais espaço para os seus itens, um ao lado do outro, em vez de um em cima do outro. Ela não tem zíper, então, se você planeja colocá-la em um compartimento superior ou sob o assento do avião na sua frente, considere comprar um organizador de bolsa para guardar objetos de valor.



Cada bolsa vem com uma mini bolsa, que pode ser usada para guardar álcool em gel, rímel, itens de higiene pessoal ou qualquer outra coisa que você queira evitar que manche ou derrame. A bolsa vem em 16 cores, como rosa ou azul, como Hilary Duff fez com suas bolsas, ou brilhar com acessórios dourados ou prateados, este último usado por Katie Holmes.



Quem acompanha Bündchen sabe que a Yves Saint Laurent é uma das marcas favoritas da gaúcha. Por isso ela também tem sido vista constantemente usando a icônica LouLou na versão Puffer, com alça de corrente deslizante que pode ser usada no ombro ou transversal.



Como acontece com toda pessoa famosa, tudo que ela usa chama a atenção e acaba virando moda.



Sobre sua gravidez, Tom Brady teria passado por uma montanha russa de emoções após descobrir que sua ex-esposa e mãe de dois de seus filhos está grávida. Segundo fontes próximas de Brady, o quarterback sabia que as coisas estavam sérias entre Gisele e Joaquim, mas nunca imaginou que eles teriam um filho juntos. Não era algo que estava no radar dele.

Quando Gisele deu a notícia, ele ficou chocado, mas depois que se acostumou com a ideia ficou feliz por ela.



Bündchen está grávida de vários meses e planeja receber seu bebê em casa e se sente “muito sortuda” por ter conhecido Valente, um instrutor de jiu-jitsu. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022. Negaram ter um relacionamento romântico por meses e começaram a namorar em junho de 2023.