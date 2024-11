Cantora Katy Perry usou uma peça com decote no bumbum no Billboard Women in Music Awards, em março deste ano

Bumbum "exposto" está na moda agora, mas especialistas revelaram que a tendência do decote vai além de exibir a carne. Uma tendência de trajes de banho que oferecem cobertura “mínima” surgiu com uma tanga invertida que deixa tudo à mostra. O decote no bumbum foi declarado recentemente como "de volta" à moda – mas, enquanto muitas estão felizes em exibir suas curvas naturais, algumas decidiram que não é preciso exibir a pele para conseguir esse visual.



As passarelas e as redes sociais foram inundadas com mulheres exibindo esse estilo desde que uma revista popular anunciou corajosamente que "as fendas estão de volta", um estilo antes reservado apenas para profissionais e celebridades com pouca roupa. Mas embora várias versões tenham entrado e saído de moda ao longo dos anos, a onda mais recente de mulheres adotando o visual mostrou que há mais do que apenas exibir o bumbum. A tendência é uma celebração do corpo feminino.

O que ouvimos das pessoas que atuam no mercado da moda, principalmente daqueles que trabalham diretamente no varejo, são frases do tipo: “Estamos em uma época em que vemos muitas representações diferentes de beleza”. “Ao longo dos anos, a sociedade se afastou do padrão de beleza 'tamanho único' e adotou diferentes tipos de corpo, o que permitiu que as pessoas se sentissem mais confiantes em destacar suas características naturais.” “Estilo é expressar sua personalidade e as roupas que você veste devem fazer você se sentir confiante, e se um cliente se sente fortalecido ao mostrar um pouco de pele ou realçar suas curvas, eu sou totalmente a favor de ajudá-lo a conseguir isso.”

Enquanto estrelas como a cantora Katy Perry, que arrasou com um vestido vermelho exibindo o bumbum no Billboard Women in Music Awards 2024, se sentem confortáveis exibindo a pele, outras estão adotando o visual sem exibir o bumbum nu.



Segundo designers, essa tendência representa um passo ousado para a frente na criação de peças que não apenas esculpem, mas também celebram a individualidade e a beleza natural. É sobre abraçar o que seu corpo tem a oferecer e exibi-lo com confiança. Hoje, as pessoas não só se orgulham de suas curvas, mas também celebram ativamente seus bumbuns curvilíneos.



As fendas podem ter voltado à moda, mas isso não significa que elas devem mostrar as fendas naturais do corpo. Pelo visto as pessoas – sejam celebridades ou anônimas, com corpos esculturais ou não – perderam a noção do que é para ser mostrado em público e o que é para ser revelado no privado.