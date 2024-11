Itamar Vieira Junior aborda o universo do trabalho no campo pelo olhar de uma criança em "Chupim", que será lançado na Livraria da Rua

Vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria romance literário com “Salvar o fogo”, o escritor Itamar Vieira Junior lança hoje (23/11), às 11h30, seu primeiro livro infantil, “Chupim”, com sessão de autógrafos na Livraria da Rua, na Savassi.



Esta é a segunda vez que Vieira Junior é laureado com o prêmio literário mais importante do país. A primeira foi em 2020 com o best-seller “Torto arado”. Publicado pela Todavia, o livro narra a história das irmãs Bibiana e Belonísia, foi traduzido para mais de 20 idiomas e já vendeu mais de 700 mil exemplares.

O escritor baiano afirma ter recebido com “surpresa” e “alegria” a notícia da premiação, realizada na última terça-feira (19/11), em São Paulo. “É uma conquista que celebro junto dos meus leitores. Este talvez seja ainda mais importante do que o primeiro porque consolida minha carreira, que é recente”, afirma o autor, um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea.

Vieira Junior conta que a ideia de lançar um livro para o público infantil já o acompanhava há algum tempo. Após concluir seu último trabalho, dedicou-se a “Chupim”, publicado em agosto pela Baião, selo da Todavia. O livro se passa no mesmo universo de seus romances anteriores e acompanha Julim, um menino que vive com sua família em uma plantação de arroz.



Olhar infantil. Problemas reais

“É um livro que celebra aquilo que há de mais bonito na infância: a possibilidade de sonhar, de ter esperança e de sentir empatia pelos diferentes”, destaca o escritor. Geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, o autor tem como uma constante em seu trabalho abordar as relações com o território e a crítica social. Em “Chupim”, essa abordagem persiste, agora voltada para as desigualdades sociais e o universo do trabalho no campo.

“Não existe o Itamar escritor e o Itamar geógrafo. Tudo o que leio, tudo o que faz parte do meu repertório intelectual, desabrocha no que eu escrevo”, reflete. “No livro, o personagem principal se pergunta sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas, lançando o olhar da infância para problemas reais.”



Musical

A narrativa ganha vida com as ilustrações da paulista Manuela Navas, feitas em óleo sobre tela. “Manuela ajuda a contar essa história de forma poética e lírica. Foi um encontro muito importante e prazeroso. Trabalhar com ela foi uma das melhores coisas que fiz nos últimos tempos. A arte dela é muito refinada. Celebra a vida das pessoas negras”, elogia o autor.



Além do lançamento de “Chupim”, Vieira Junior comemora o sucesso de “Torto arado: O musical”. Com direção de Elísio Lopes Júnior, a montagem estreou em Salvador com 28 sessões lotadas e, no último dia 20, inaugurou temporada em São Paulo. “Tem sido uma experiência muito rica. Posso dizer sem nenhum pudor que é um espetáculo belíssimo. A iluminação, o cenário, a coreografia e a trilha sonora são muito fortes e especiais. É visualmente maravilhoso”, garante.



A próxima parada do musical será no Rio de Janeiro, com apresentações também confirmadas em Recife e Fortaleza. Itamar adianta que há grande possibilidade de o espetáculo cumprir temporada em Belo Horizonte no próximo ano.



Trilogia

O autor também revelou seus planos para 2025, que incluem finalizar o livro que fechará a trilogia iniciada com “Torto arado”. “Neste projeto eu ainda lanço um olhar sobre a relação de homens e mulheres com a terra, refletindo sobre esse legado colonial escravagista que o país carrega até hoje. Não sei quando terminarei, mas tenho cuidado disso com muito entusiasmo para, no momento certo, entregá-lo aos leitores.”

“CHUPIM”

.De Itamar Vieira Junior

.Editora Baião

.32 páginas

.Preço: R$ 49,99

. Lançamento neste sábado (23/11), às 11h30, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913 – Savassi)