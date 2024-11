Marcando o fim da Semana da Consciência Negra, o projeto MG Black Music Festival será realizado neste domingo (24/11), às 17h, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Criado pelo trompetista e produtor cultural Adriano George, o evento gratuito traz as participações de Paula Lima, Lady Zu, a “Rainha da Discoteca”, Adrianna Moreira (ex-backing vocal do Jota Quest), Berico Roots (ex-Berimbrown) e banda Confraria do Groove.

A cantora e compositora Adrianna Moreira abre o festival com o show “Sandra soul, retratos e canções”, no qual interpreta sucessos da carioca Sandra de Sá. Berico Roots vem na sequência, com repertório que inclui músicas autorais, e convidará ao palco a “Rainha da Discoteca” Lady Zu, apelidada pelo apresentador Chacrinha de “Donna Summers brasileira”.





A artista interpretará cinco sucessos, incluindo o hit “A noite vai chegar” (de Paulinho Camargo), cujo disco vendeu mais de 1 milhão de cópias em 1977, quando foi lançado.







Encerrando a noite, a banda Confraria do Groove interpretará clássicos da black music mundial e chamará ao palco a cantora paulista Paula Lima, que apresentará sucessos de sua carreira e duas canções de Rita Lee.



Saudades de BH





Lady Zu diz que a apresentação em Belo Horizonte é ótima oportunidade para matar as saudades da capital mineira. “BH era uma das cidades onde eu mais adorava ir, pois era muito bem recebida e sentia uma energia calma, diferente”, diz.

Na carreira marcada pela disco music, o hit “A noite vai chegar” ganhou destaque na trajetória de Lady Zu. “A música foi tema da novela ‘Sem lenço, sem documento’ (1977, Globo) e não pode faltar nos meus shows”, diz.





O sucesso desta canção , lembra Lady, veio de um compacto simples lançado em 1977. “Depois é que lançamos o LP com o mesmo nome. Foi uma produção maravilhosa. A disco music já vinha com tudo lá de fora, mas no Brasil só havia As Frenéticas como representante. Logo depois, fui eu, que tive o carinho por parte do Chacrinha, que me apelidou de 'Donna Summers brasileira'. Ele me achava sensual e dizia que eu cantava tão bem quanto a norte-americana.”

Sobre “Hora de união”, show que fará com Berico no Sesc Palladium, Lady Zu conta que este é o nome de uma canção de seu segundo LP, “Fêmea brasileira” (1979).

"A música foi composta pelo Totó Mugabe, que teve esse olhar sobre a nossa raça, os negros, os pretos. Ele fez a música que todo mundo cantou e curtiu, independentemente da raça ou cor. Ela fez parte de ‘Dancing days’”, comenta, referindo-se à famosa novela da TV Globo.

Com 40 anos de carreira, Lady afirma que seu som conquista novas plateias. “Conto com um público grande e, além disso, muitos jovens anseiam por novas músicas, novos sons. Eles acabam descobrindo a Lady Zu. Isso é bacana, porque a música vai passando para várias gerações.”

Paula Lima vai cantar "Olhos coloridos", sucesso de Sandra de Sá que se tornou hino antirracista no Brasil Diego Mello/divulgação



Soul Lee





A cantora Paula Lima diz que “Guarda-chuva” e “É isso aí”, dois de seus sucessos, estarão no repertório de domingo. “Vou cantar também ‘Olhos coloridos’, que tem a ver com o mês de novembro e é um groove. As outras duas são de Rita Lee”, diz. Paula leva adiante o projeto Soul Lee, celebração da obra de Rita.





“Estou muito animada, BH é uma cidade que sempre me recebeu bem e neste momento estamos em um namoro um pouco mais quente. Então, me sinto em casa, à vontade. Tenho muitos amigos aí, como o Richard Neves e a Fernanda Takai. BH é um lugar suingado, o domingo promete”, afirma.



Sobre novos projetos, Paula Lima destaca o lançamento do single e do clipe de “O universo fica em mim”. “Esta música o Emicida fez para mim. Fala sobre resiliência, esperança, irmandade, humanidade e fé”, comenta.





Berico Roots, que integrou por mais de 20 anos o grupo Berimbrown, além do show “Hora de união” com Lady Zu, vai subir ao palco com Paula Lima.

"A Confraria do Groove, meu grupo, acompanhará a Paula. Vamos fazer repertório de black music, com hits de Kool and the Gang, Milton Nascimento, Prince e Tim Maia, entre outros.”





MINAS GERAIS BLACK MUSIC FESTIVAL



Com Paula Lima, Lady Zu, Adrianna Moreira, Berico Roots e Confraria do Groove. Neste domingo (24/11), a partir das 17h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria local. Informações: (31) 3270-8100.







OUTROS SHOWS





>>> Tributo a Vander Lee



Filha do cantor e compositor Vander Lee, Laura Catarina faz show acústico em homenagem ao pai neste sábado (23/11), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). A artista estará acompanhada por Gabriel de Mattos (piano elétrico) e Pedro Fonseca (violão). O repertório destaca o Lado B da obra de Vander Lee, sem deixar de fora as emblemáticas “Esperando aviões”, “Românticos”, “Onde Deus possa me ouvir” e “Iluminado”, além de canções autorais inéditas de Laura. Ingressos: R$ 80 (inteira). Informações: (31) 3516-1360.







>>> Concerto e sarau poético



O bandolinista, violonista, compositor e pesquisador Ian Zadorosny apresenta nesta sexta-feira (22/11), às 20h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), concerto sobre a Era de Ouro do rádio mineiro. O músico atua no cenário do choro de BH desde 2016, participando de grupos como O Imprevisto, Choro de Veredas, Pé d’Água Gafieira e Roda do Padreco. No domingo (24/11), às 17h, será a vez de a atriz e intérprete de Libras Thalita Araújo subir ao palco do CCBB. Ela apresentará sarau poético bilíngue, em português e libras, com poemas que exploram as várias nuances do amor e da paixão. Entrada gratuita.





>>> Clássicos do rock



Com o objetivo de mostrar novas maneiras de apresentar música clássica, o projeto Starlight Concert – Clássicos do Rock é atração deste domingo (24/11), às 18h, do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No palco estarão músicos de várias orquestras paulistas Ingressos: R$ 150 (inteira, setor 1), R$ 120 (inteira, setor 2) e R$ 100 (inteira, setor 3). Informações: (31) 3516-1360.