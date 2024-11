Tianastácia faz show hoje à noite, no Mister Rock. Nova formação conta com a baterista Amanda Barbosa

Tianastácia se apresenta nesta sexta-feira (22/11), às 22h, no Mister Rock. Com 30 anos de carreira, a banda vai gravar DVD acústico. E de cara nova: a baterista Amanda Barbosa, mineira de Ipatinga, subirá ao palco ao lado de Antônio Júlio (guitarra e voz), Beto (baixo e vocal) e Bruno Egler (guitarra). Outra novidade feminina: a convidada especial da noite será a cantora e compositora Roberta Campos.



Em seu acústico, a banda se apresentará com o reforço de quarteto de cordas, teclados, violões, baixo e percussão. O DVD terá 14 canções, distribuídas entre hits e inéditas compostas especialmente para este trabalho. O projeto leva a assinatura dos músicos Cris Simões e Augusto Nogueira, produtores da gravadora mineira Pacific Records.



Antônio Júlio explica que o DVD significa o fechamento de um ciclo para o “Tia”, como a banda foi apelidada pelos fãs. “Vamos revisitar alguns de nossos maiores sucessos e gravar inéditas – uma delas é parceria minha com Beto e a Roberta Campos. Ela cantará esta, que ganhou o nome de ‘Flores coloridas’, e depois voltará ao palco para fazer ‘O sol’ conosco”, diz.

"Cabrobó"

Não faltarão as conhecidas “Conto de fraldas” e “Cabrobó”. Porém, as canções ressurgirão com novos arranjos do maestro Rodrigo Garcia, integrante da Orquestra Mineira de Rock. “Ele comanda o quarteto Rock Strings, que tocará conosco. Teremos também o tecladista Cris Simões e o Augusto Nogueira nos violões”, diz Antônio Júlio.



A noite reserva surpresas para os fãs. “Chegamos mudar os tons de algumas canções. A gente mexeu em todas as músicas para o show ficar com a cara de fogueira mesmo, com viola e violão. Esta é a ideia: tocar tudo com batida de violão, uma coisa bem acústica”, adianta.



“Estamos fazendo algo bastante caprichado. Escolhemos o Mister Rock porque é uma casa tradicional de rock de Belo Horizonte, onde cabem cerca de 1 mil pessoas”, continua Antônio Júlio. O espaço, segundo ele, é ideal para o projeto.

“O lugar não é nem grande nem pequeno. Vai ter aquela cara de show. Achamos que seria muito frio se fizéssemos num pequeno teatro, por isso optamos pelo Mister Rock, que tem o tamanho de acordo”, diz. “Nós mesmos estamos produzindo o show, é muito complicado fazer isso, dá muito trabalho”, conta.“Haverá oito câmeras filmando e vamos gravar tudo lá na hora.”

Nova formação

Ao comentar a nova banda, com Amanda Barbosa nas baquetas, Antônio Júlio conta que o quarteto toca junto há cerca de um ano. “Esta formação está muito boa, divertida, com o som fluindo bem. Assumi os vocais e, graças a Deus, público e contratantes estão gostando bastante”. diz.



Já passaram pelo “Tia” André Miglio (vocalista), Henrique Rodarte (guitarra), Léo Nastácia (guitarra), Podé Nastácia (vocalista), Maurinho Nastácia (vocalista), Glauco (baterista) e Dudu Azevedo (baterista), entre outros músicos.

A ideia do quarteto é fechar o ciclo de três décadas de carreira com o DVD. “A partir daí, partiremos para um disco de inéditas que deverá ser lançado em 2025”, afirma Antônio Júlio. Ele é integrante da formação original, assim como o irmão, Beto.



Algumas inéditas já vêm sendo ensaiadas. “O álbum terá 10 faixas, metade está pronta. Eu e Beto fazemos música com muita facilidade. Quase todo dia ele chega para mim, diz que fez uma canção e pede para escutá-la. Respondo: ‘Calma, Beto, vamos focar agora no DVD acústico, depois a gente retoma a parceria e o repertório do novo disco’.”

Antônio Júlio avisa que os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla. Mesmo quem não é estudante tem direito a meia-entrada, levando 1kg de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas ao projeto social Querubins.

A casa abrirá às 20h e o show começa às 22h em ponto, afirma o guitarrista e vocalista. “Assim que o DVD estiver pronto, vamos fazer show de lançamento e colocá-lo nas principais plataformas digitais, mas isso vai ficar para 2025”, finaliza.

REPERTÓRIO

• “O SOL”



• “CONTO DE FRALDAS”

• “CABROBÓ”



• “SEU CAMINHO”



• “VERÃO”



• “SONHOS LOUCOS”



• “LIMITADO”



• “ROCK DOS PIRU”



• “RAMA”



• “FORA DE CONTROLE”



• “TUDO FICA BEM”



• “FLORES COLORIDAS”



• “MIRIAM”



• “LOVE LOVE”



TIANASTÁCIA



Gravação de DVD acústico. Convidados: Roberta Campos e quarteto Rock Strings. Nesta sexta-feira (22/11), às 22h, no Mister Rock (Avenida Teresa Cristina, 295, Prado). Ingressos de 1º lote: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); 2º lote: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada); meia social: R$ 70 (com doação de 1kg de alimento não perecível). À venda na plataforma Sympla.