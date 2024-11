Céu e Luiza Brina se apresentam em BH para lançar, respectivamente, os álbuns “Novela” e “Prece”. Atrações desta sexta-feira (22/11) na casa de shows A Autêntica, as duas cantoras são convidadas do projeto “Noite quente”, criado pelo Coletivo Música Quente, que promove encontros entre artistas da cena autoral.



“Novela” é o sexto álbum de estúdio de Céu. Com canções em português e inglês, o projeto foi concebido em Los Angeles e conta com Anaiis, Ladybug Mecca e Loren Oden, entre outras parcerias internacionais.



Produzido por Adrian Younge e Pupillo, o álbum combina soul, reggae, rap e MPB. “Todas as músicas são pessoais, partem de mim e se conectam com o mundo. Falo de amor, desilusão, vingança, medo, alegria e paixão. São experiências universais, não apenas minhas”, afirma a cantora.



Com cerca de 20 anos de carreira, Céu faz um balanço de sua trajetória. “Olho para aquela menina de 25 anos que lançou o primeiro disco e sinto vontade de dar colo. Foi muito desafiador encontrar meu espaço e explicar sobre o que se tratava meu trabalho. Aprendi a lidar com os altos e baixos da indústria. Hoje, continuo em eterno aprendizado. Não acho que cheguei a algum lugar. Estou em busca, aprendendo e me sentindo desafiada”, diz a cantora paulistana.





A turnê de “Novela”, lançado em abril, já passou pela América do Norte e Europa, além do Brasil. Céu vai cantar acompanhada por bateria, guitarra, cavaquinho, baixo e percussão. “É um disco curto, então conseguimos passear pelo universo analógico e dramático de ‘Novela’, mas também trazemos canções da minha carreira. O show é bem gostoso e completo”, promete a cantora paulista. “Malemolência” e “Concrete jungle” são certezas no repertório.

"Prece" de Luiza Brina

A noite será aberta por Luiza Brina, que promete apresentar pela primeira vez em BH o álbum “Prece” completo, com 11 “canções orações” criadas por ela desde 2010. Com arranjos para 22 instrumentos de orquestra, as faixas foram produzidas pela própria artista e Charles Tixier, gravadas por instrumentistas mulheres de cinco nacionalidades.

Luiza Brina vai mostrar pela primeira vez em BH as 11 "canções orações" de "Prece" Sillas H/divulgação



“É a realização de um sonho, o disco de uma vida inteira. Reúne estudos que venho fazendo há muitos anos sobre orquestração. O projeto teve repercussão que me deixa muito feliz e emocionada. Ele, vem sendo escutado em vários lugares do mundo”, afirma Luiza.



Recentemente, a mineira foi mencionada pela baixista e compositora Esperanza Spalding em um jornal australiano. A americana, que gravou este ano com Milton Nascimento, destacou o disco “Prece” como o trabalho mais empolgante que ouviu ultimamente.



Luiza Brina (voz e violão) estará acompanhada por Rosana Guedes (oboé), Juliana Santana (fagote), Lucas Ferrari (eletrônicos) e Guilherme Kastrup (percussões).



“NOITE QUENTE”



Com as cantoras e compositoras Luiza Brina e Céu. Lançamento dos discos “Prece” e “Novela”. Nesta sexta-feira (22/11), às 21h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Inteira: R$ 80 (2º lote) e R$ 100 (3º lote). Primeiro lote e meia-entrada esgotados. À venda na plataforma Sympla.