A banda belo-horizontina de indie pop Chico e o Mar comemora os seis anos de estrada nesta sexta-feira (22/11) em um show com convidados especiais no Mercado Distrital do Cruzeiro. Formada por Daniel Moreira (voz/guitarra), Caio Gomes (bateria), Guilherme Vittoraci (guitarra/voz) e Thales Siqueira (baixo/voz), a Chico e o Mar surgiu do desejo de profissionalizar o hobby da música.



“Queríamos ter uma banda e fazer disso uma profissão”, diz Guilherme, que, na época, ainda era menor de idade e precisava ser acompanhado dos pais durante os shows. O companheiro de banda Caio completa: “Queríamos ser vistos e que as pessoas ouvissem o que estávamos falando. Foi isso que nos uniu”.



Daniel e Caio se conheceram por meio de uma amiga em comum, enquanto Guilherme foi convidado pelos dois via Instagram. Thales se juntou ao grupo em 2022, como músico contratado. Com a boa receptividade do público, acabou se tornando parte fixa do quarteto.



Desde 2018, a banda lançou um álbum homônimo (fruto de um financiamento coletivo), um EP e diversos singles. Atualmente, a Chico e o Mar é agenciada pelo selo paulista Papaya, comandado por Pelu, ex-integrante da banda Restart. Curiosamente, São Paulo é a cidade com o maior número de ouvintes do grupo no Spotify.

Nova fase

Os músicos contam que o show desta sexta marca não apenas o aniversário, mas também o início de uma nova fase. A banda lançou recentemente o single “Amor de cinema”. A parceria com Sofi Frozza veio acompanhada de um clipe gravado no Cine Santa Tereza. Para 2024, Chico e o Mar prepara o lançamento de um novo trabalho, considerado pelo grupo o mais sólido e maduro até agora.



O próximo EP, intitulado “Fora de controle”, deve sair no início de 2025 e, segundo o grupo, aborda temas mais maduros. “Decidimos fazer músicas que realmente fizessem sentido com o nosso momento. As novas composições são justamente sobre essa falta de controle que a vida proporciona”, explica o baixista Thales Siqueira.



“No início, nossas músicas vinham de uma perspectiva mais juvenil, abordando amores e situações da adolescência. Agora, abordamos uma experiência mais jovem-adulta”, comenta Daniel Moreira. No mês que vem, a banda lançará um segundo single, fruto de uma parceria com o rapper mineiro FBC.



Além da apresentação de Chico e o Mar, o evento desta noite contará com participações dos mineiros Mac Julia, Rafa Bicalho, Anna Pêgo, Qnipe e da baiana Gabi Lins. De acordo com a banda, a ideia é celebrar não só a própria trajetória, mas também a força da cena independente de Belo Horizonte.



“Queremos trazer várias vozes de cantos distintos de Belo Horizonte para fazer esse tributo aos nossos seis anos de caminhada e também à nossa própria cidade”, diz Guilherme Vittoraci.



“Descobrimos que a música independente não é o caminho mais fácil. Na verdade, é muito desafiador. Esses seis anos representam uma longa jornada de sobrevivência como artistas. Até aqui, nada nos impediu de falar. Não são seis anos quaisquer, mas seis anos muito intensos. Continuamos seguindo com o desejo de ser ouvidos”, afirma Caio.



CHICO E O MAR



Show comemorativo aos seis anos da banda, com a participação de Mac Julia, Rafa Bicalho, Anna Pêgo, Qnipe e Gabi Lins. Nesta sexta-feira (22/11), às 21h, no Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452). Ingressos a R$ 35, à venda no site Shotgun.

Outros shows

>>> ZECA PAGODINHO

Zeca Pagodinho comemora 65 anos de vida e 40 de carreira em uma turnê que desembarca em BH nesta sexta (22/11) e sábado, no BeFly Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi). No repertório, o cantor levará o público a uma viagem musical repleta de sucessos que marcaram época com clássicos que compõem a riqueza do samba brasileiro. Os ingressos para o show de sábado estão esgotados e os de hoje (sessão extra) estão à venda no site Ticket 360. Setor 1: R$ 700 (inteira) e R$ 385 (meia solidária) e Setor 2: R$ 420 (inteira) e R$ 231 (meia).



>>> JAZZ BRAZZILIANO

Em comemoração ao Dia do Músico, o Jazz Brazziliano se apresenta nesta sexta (22/11) na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320 – Funcionários), às 20h. No repertório da apresentação, comandada pelo regente Frederico Carlos Natalino, o grupo de 13 músicos irá interpretar músicas brasileiras, clássicos do jazz e trilhas sonoras de cinema. Os ingressos estão à venda pelo site da Fundação, a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).



>>> JUNIA CANTON E CATARSE

No domingo (24/11), a pianista Junia Canton e o Quarteto Catarse se apresentam também na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320 – Funcionários), em um concerto da série Eufonias que homenageia o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos e o tcheco Antonín Dvorák. O concerto será realizado às 11h, na Sala Sergio Magnani Os ingressos estão à venda pelo site da Fundação,

a R$ 30 (inteira)e R$ 15 (meia).