“Novela”, sexto álbum de estúdio de Céu, nasceu do desejo que a cantora e compositora paulistana Céu tinha de trabalhar com Adrian Younge. Instrumentista e arranjador, o americano havia realizado projetos com Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Wu Tang Clan. Quando fechou com ele, ficou sabendo: o processo de Younge é totalmente analógico, sem qualquer uso de computador.



“Isso acabou trazendo um aspecto muito forte, humano. Tem a ver com tudo o que eu estava sentindo. Enquanto artista, você está sempre fechando equações numéricas, achatando sua música em função do mercado. As coisas são muito rápidas e pouco saboreadas. Então, acho que este disco foi como uma resposta para um incômodo”, afirma Céu.



Com 12 faixas, “Novela” foi integralmente gravado no Linear Labs Studio, em Los Angeles. No segundo semestre de 2023, Céu e o marido, o músico e produtor pernambucano Pupillo, partiram em duas ocasiões para os EUA. O casal dividiu a produção do álbum com Younge. No estúdio, eram três – Pupillo na percussão, programações e bateria; Younge nos teclados, guitarra e contrabaixo; Lucas Martins no contrabaixo – e a cantora.





Artesania

Olho no olho, sem direito a repetições. “Não gosto de falar vintage, porque esse processo é físico, real, e não está preso ao passado. Mas não é para todos, porque exige uma artesania mesmo, de você pegar fisicamente. Inclusive a própria presença, pois você tem que conseguir fazer o melhor de si próprio naquele momento. Não tem take dois, é valendo. Cantei sem fone no ouvido, os caras tocaram sem click”, continua Céu.



À exceção de “Corpo e colo” (Nando Reis e Kleber Lucas), todas as faixas são de autoria da cantora. Em apenas duas, a romântica “Mucho ôro” e a deliciosa “Crushinho”, Céu assina sozinha letra e música. Nas demais, tem múltiplos parceiros. A sonoridade traz aquela malemolência típica dos discos dela, aqui com muitos grooves e referências – soul, reggae, rap e música brasileira.



Muita gente participou do álbum. Mas tudo teve de ser feito in loco. “Isso fez parte desse processo analógico (de gravação). Então, as participações foram de pessoas do entorno, né? A única fora da curva foi a (franco-senegalesa) Anaiis (que gravou 'Gerando na alta'). Ela mora em Londres, pegou um voo e foi para Los Angeles. No mesmo dia gravamos a música e o vídeo (já disponível nas redes sociais). Tudo era muito intenso. Para a gente, brasileiro, ir para Los Angeles é caro, né? Apertamos o máximo que deu e fizemos tudo sem muito tempo para ficar burilando”, comenta Céu.





Protagonista

A novela que Céu canta no álbum não tem lances melodramáticos das atrações da TV brasileira. Em “Into my novela”, que norteia o conceito do álbum, ela canta um verso bastante afirmativo, “Eu sou a protagonista da minha novela”. Divide a faixa com Loren Oden, que já faria os backing vocals do álbum e acabou ganhando participação mais efetiva nesta canção. “Quando a música apareceu, comecei a perceber que estava falando de vida humana: que é a minha, a sua, a de todos.”

Leia também: Céu gravou releitura de hit de Rita Lee em 2021



Céu se empolga em falar sobre a parceria com Ladybug Mecca (uma das criadoras do Digable Planets, trio histórico do hip hop), que dividiu com ela letra e música em “Raiou”.



“Ando bem apaixonada pelo rap dos anos 1990, época que me toca muito profundamente. E sou muito fã dela e do Digable Planets.”



“Novela” é o primeiro disco de estúdio de Céu desde “APKÁ!” (2019). Prestes a completar 20 anos de sua estreia fonográfica – com “Céu”, de 2005 –, ela fala sobre a relação entre a produção musical analógica e a digital.



“Sou formada por todos os discos que foram feitos analogicamente. (Fazer um disco dessa forma) Não deveria ser uma grande novidade, mas acabou se tornando algo impactante porque vivemos um momento de muito conforto. Tudo a gente resolve na palma da mão. Vivemos olhando para essa palma da mão, que na verdade é uma tela. Então, isso se reflete nos discos, pois sou filha desta geração”, finaliza.

Cosmopolita

A turnê de “Novela” começa na próxima quarta-feira (8/5), em Miami. Céu passa o mês de maio fazendo shows nos EUA e Canadá. No início de junho, fecha o Coala Festival Portugal, em Cascais.

Há algumas datas marcadas no Brasil, começando por Porto Alegre, em 22 de junho. Por ora, não há show em BH. Em julho, Céu parte para a Europa. Entre setembro e outubro, fará novas apresentações nos EUA.

"Novela", o novo disco de Céu, tem 12 faixas Reprodução



“NOVELA”



• Álbum de Céu

• Urban Jungle Records/ONErpm

• 12 faixas

• Disponível nas plataformas digitais