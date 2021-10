Céu inicia divulgação de novo álbum com cover de Rita Lee

Cantora paulistana lançará um disco como intérprete pela Warner Music/Urban Jungle Records (foto: Érico Toscano/Divulgação)

Céu anunciou para o próximo dia 15 o lançamento de sua versão da música "Chega mais", de Rita Lee e Roberto de Carvalho, lançada originalmente em 1979. Com o single, a cantora paulistana inicia a divulgação do primeiro álbum de releituras de sua carreira, que terá produção assinada pelo músico Pupillo e será lançado pela Warner Music/Urban Jungle Records.









"Para me tornar a artista que eu me tornei, foi necessária a soma de todas as referências que eu tive na minha vida. Referências essas que vieram dos meus familiares, das experiências que vivi, de tudo que vi e, principalmente, das músicas que eu ouvi", diz Céu na narração do vídeo.





"Essas referências se tornaram ainda mais presentes nos meus dias de quarentena. Foram o respiro, a chama acesa para eu não me perder. Por isso eu decidi compartilhar um pouco delas com vocês. Hoje inicio o lançamento de um projeto que tem como objetivo criar laços, e espero que ele alcance vocês levando todo o amor que eu recebi enquanto o produzia. Chega mais", ela completa.





O single "Chega mais" é o primeiro trabalho de Céu desde o álbum "Acústico", lançado em junho passado, no qual ela revisita músicas de seus cinco álbuns de estúdio em formato voz e violão. Na mesma época, Céu apareceu como convidada do rapper Rael no single "Passiflora", que também conta com a participação de RDD, do grupo baiano Àttoxxá.





O último disco de inéditas de Céu, "Apká!", foi lançado em 2019, três anos após o elogiado "Tropix" (2016). Como cantora e compositora, ela também lançou os discos de estúdio "Céu" (2008), "Vagarosa" (2009) e "Caravana sereia bloom" (2012).