História do biquíni

Passarela ipanema Colombiamoda 2014 (foto: Colombiatext)







Em 7 de julho, celebramos o Dia Mundial do Biquíni, uma peça de roupa icônica que revolucionou a moda praia e se tornou um símbolo de liberdade e audácia.

Biquíni do século 4 (foto: Reprodução)

Pesquisas históricas mostram, em alguns mosaicos romanos do século 4, mulheres usando duas peças de roupa bem parecidas com os primeiros trajes de banho criados séculos depois.

Blue Man verão 2014 (foto: Divulgação)

Outro fato relevante é que, até o final do século 18, as pessoas costumavam nadar usando suas roupas íntimas ou simplesmente sem nada, pois não sentiam a necessidade de trajes específicos para atividades aquáticas. Apresentado pela primeira vez em 1946, em uma piscina pública de Paris, o biquíni foi criado por Louis Réard e a primeira mulher a usá-lo foi Micheline Bernardini, dançarina de boates que posava para revistas, escolhida para usar o biquíni pois nenhuma modelo havia aceitado o convite.

Estampas em cores bem vivas, com folhagens e florais (foto: Divulgação)

Para a época, o modelo era extremamente ousado. Aparecer em público com uma peça tão pequena, que deixava o umbigo à mostra, era considerado vulgar. Como Réard sabia que sua invenção era, no mínimo, escandalosa para a época, decidiu estampar o primeiro biquíni com diversos jornais. Afinal, no dia seguinte de seu lançamento, a peça certamente seria manchete nos periódicos ao redor do mundo. Mesmo sendo proibido em vários países, como nos Estados Unidos. No Brasil, país tropical, de ideais mais liberais, coube a Jânio Quadros, então presidente, proibir seu uso em locais públicos. A roupa foi considerada vulgar e um atentado ao pudor.

Anos 1951 (foto: Arquivo O Cruzeiro/EM)

Em 1951, a primeira edição do concurso Miss World, realizado em Londres, vetou o uso da peça. Outras competições acompanharam a tendência. Mesmo assim, nada impediu que o biquíni continuasse ganhando novas entusiastas. Uma das maiores responsáveis pela normalização e popularização do biquíni foi a atriz Brigitte Bardot, que apareceu usando um modelo em seu filme “E Deus criou a mulher”, rodado em 1956.

A famosa jornalista Diana Vreland (1903-1989), em um de seus artigos, o considerou “a invenção mais importante do século”. Proibido por Jânio Quadros, era usado desafiadoramente pela atriz Carmen Verônica, que arrastava multidões em frente ao hotel Copacabana Palace, quando aparecia usando o modelo batizado como “engana mamãe”. Mas foi apenas no século 20 que surgiram trajes de banho adequados para a praia e a piscina. A partir da década de 1950, os biquínis foram introduzidos e se popularizaram, trazendo um estilo mais curto, confortável e leve.

A história do biquíni não para por aí. Nos anos 70, o modelo estilo tanga começou a aparecer nas praias. Com calcinha mais cavada, cintura baixa e parte de cima menor, a peça se popularizou rapidamente. A prática entre as mulheres de enrolar a parte lateral do biquíni, deixando-o mais cavado, serviu de inspiração para a criação dos modelos asa-delta, que deram origem ao famoso fio dental, com uma proposta ainda mais ousada e sensual. Nos anos 1980, outros modelos como o sutiã cortininha e as calcinhas com laços laterais também foram ganhando espaço nas praias e piscinas ao redor do globo.

De acordo com um estudo realizado em 2021 pelo IEMI – Inteligência de Mercado, o setor de moda praia, com o setor de moda esportiva/fitness, produziu um total de 909 milhões de peças e movimentou cerca de R$ 29 bilhões. O Brasil desempenha um papel importante neste mercado, sendo um dos principais produtores e exportadores de roupas de banho e acessórios de praia.

A importância dessa moda chegou à Alemanha, onde foi criado um museu que expõe mais de 4 mil peças de biquíni. Nome que foi inspirado na Ilha Bikini, localizada nos Estados Unidos. A ilha era usada para testes com bombas nucleares e, segundo seu criador, sua invenção também era explosiva.

Com o passar dos anos, a indústria da moda de biquínis evoluiu significativamente, oferecendo uma ampla diversidade de estilos, cortes e tamanhos para atender às preferências e necessidades de diferentes tipos de corpos. Além disso, a sustentabilidade tornou-se uma preocupação central na indústria, com a utilização de materiais reciclados e práticas eco-friendly. E como a moda não pode parar, os lançamentos para as próximas temporadas de calor começam a aparecer.

Na Europa, a moda praia tende a ser mais discreta e elegante, com ênfase em cortes clássicos e tons suaves. Em contraste, no Brasil, a moda praia é mais ousada, colorida e sensual, refletindo a cultura descontraída e tropical do país.Essas diferenças também podem ser influenciadas pelas condições climáticas, praias e estilos de vida. específicos de cada região”, completa.

No Brasil, as últimas tendências são:

Biquínis de cintura alta:

Esses modelos têm ganhado popularidade por oferecer mais cobertura e conforto, ao mesmo tempo em que valorizam a silhueta feminina. São versáteis e se adaptam a diferentes tipos de corpos.





Biquínis com recortes e tiras:

Tendência que adiciona um toque moderno e ousado às peças. Os recortes

e tiras proporcionam estilo e podem realçar áreas específicas do corpo,de forma elegante.

Biquínis com estampas:

tropicais e florais





As estampas tropicais e florais:

são muito populares, refletindo o clima tropical do país. Elas trazem um visual vibrante, alegre e descontraído aos biquínis, combinando perfeitamente com o estilo de vida praiano brasileiro.





Biquínis de crochê:

Esses biquínis estão ganhando espaço na moda praia, oferecendo uma estética artesanal e boho-chic. Valorizados por sua aparência única e detalhada, eles adicionam um toque de estilo rústico e feminino.





Biquínis de estilo retrô:

Esses biquínis são caracterizados por cintura alta, estampas vintage e detalhes retrô. Eles são valorizados por sua elegância clássica e apelo sofisticado.





Biquínis minimalistas:

Esses modelos possuem cortes limpos e linhas simples, sendo apreciados na Europa. Cores neutras e tons pastel são comuns nesse estilo minimalista.