Arena MRV fecha parceria para ser a mais tech

A futura casa do Galo ganhou mais um parceiro. Trata-se da Accenture, empresa global de serviços profissionais, que firmou parceria com a MRV, responsável pela construção da arena atleticana. A parceria vai possibilitar ao futuro estádio alvinegro a melhor experiência tecnológica da América Latina.

A previsão de conclusão das obras da Arena MRV é para o final de 2022. Com capacidade para 46 mil pessoas, o estádio está sendo construído em área de 128 mil metros quadrados, na Região Oeste de Belo Horizonte. E de acordo com a empresa responsável pela obra, nesta fase do projeto, diversas soluções digitais são discutidas entre os parceiros para garantir a segurança e o conforto dos frequentadores do espaço, além de criar uma experiência personalizada que irá entreter ainda mais o público e a comunidade nos dias de jogos e eventos.





INESQUECÍVEL Modelos adotados globalmente em grandes espaços de entretenimento ou por grandes players do esporte são estudados para que os envolvidos nesse projeto discutam a estratégia e o futuro do estádio. "Trabalhamos naquilo que denominamos 'plano de tecnologia orientado à jornada do fã'. Não é a tecnologia pela tecnologia em si. É como a tecnologia pode habilitar a melhor experiência para o frequentador da Arena MRV em todos os momentos, desde a descoberta dos eventos que a Arena promoverá, passando pela compra dos ingressos, conectividade avançada, por acessos, estacionamento, consumo dentro do estádio, o espetáculo em si até o pós-evento", explica o gerente executivo de Tecnologia da Arena MRV, Leandro Evangelista. "Estudamos diversos cases de sucesso ao redor do mundo e miramos alto, pois queremos que a experiência na Arena MRV seja inesquecível e única em todos os aspectos, com aquela sensação de querer voltar o mais rápido possível", completa o gerente.

A Arena MRV e a Accenture idealizaram formas de enriquecer a experiência do frequentador. O próximo passo do projeto é reunir outros parceiros de negócios para viabilizar as interações digitais com os fãs em todos os momentos desta experiência.





FOCO NO FÃ Há cerca de 15 dias, funcionários da Arena MRV, das empresas de engenharia responsáveis pela construção do estádio e gestores da Accenture realizaram um workshop no qual foram discutidas as possibilidades tecnológicas que buscarão: facilitar o acesso do público, criar opções de entretenimento e explorar uma rica experiência nas redes sociais. Tudo será pensado com o foco no fã e em sua experiência antes, durante e após a visita à Arena MRV. "Buscamos soluções para que a jornada do frequentador do espaço seja uma referência nacional, a mais encantadora possível e com diversos momentos incríveis", destaca Evangelista.





ARENA TECH "A Arena MRV se posiciona para ser uma Arena Tech e não uma Arena tradicional, com participação ativa na experiência digital do fã, sendo uma referência tanto como a casa do Galo como um espaço de entretenimento para a cidade de Belo Horizonte", diz Guilherme Goehringer, gerente sênior de industry X na Accenture Brasil.