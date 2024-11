O comércio enfeitado dá o sinal para as famílias tirarem a decoração natalina das caixas e também se programarem para visitar a Cidade de Natal. A naSala anuncia o lançamento da temporada 2024 do maior evento temático de Minas Gerais, de 6 a 23 de dezembro. Como em anos anteriores, a quarta edição será no Parque do Palácio, com novos formatos de shows e proposta inovadora de experiência do evento.





“O Papai Noel está trazendo toda a magia e tradicionalidade do Natal como todos conhecemos e amamos: da comunhão, da família, da celebração. A alegria vai tomar conta de todos e encher nossos corações de muita felicidade. Vai ser um espetáculo como nunca visto antes”, afirma Kiko Gravatá, gestor da naSala.

Tecnológica, interativa e com estrutura de impressionar qualquer roteirista de filme natalino, a cidade cenográfica será montada aos pés da Serra do Curral, onde receberá milhares de pessoas. Casa do Noel, trenzinho e elevador mágico são apenas alguns destaques do complexo natalino. Além disso, o público poderá contar com espetáculos, atividades lúdicas e artísticas, oficinas, gincanas, cantatas e os famosos personagens “moradores da cidade” que fazem a alegria da garotada.

Café com Noel



Após as vendas-relâmpago para a disputada atração, a naSala anunciou mais duas datas: 14 e 15 de dezembro (sábado e domingo), no Parque do Palácio, no Mangabeiras. O Café com o Noel acontece em dois turnos à escolha das famílias, das 8h às 9h30 e das 10h às 11h30. O ingresso especial dá direito a uma mesa previamente escolhida, buffet à vontade, apresentação exclusiva, presença do Papai Noel interagindo com os participantes, fast pass para foto com o Noel (foto à parte) e kit especial. O ingresso também garante a permanência na cidade cenográfica, bem como para as atrações gratuitas. Entrada para o café custa a partir de R$ 100, à venda na plataforma Sympla.



Clássicos infantis



A programação da temporada 2024 da Cidade de Natal também terá espetáculos, brincadeiras, oficinas e muitas outras atrações. Clássicos das histórias infantis estão agendados, como “Soldadinho de Chumbo” (7/12) e “Peter Pan” (19/12), além de releituras de obras recentes, como “Divertidamente – O teatro” (14 e 20/12).



Casa do Noel



Na cidade cenográfica imersiva, o público vai poder conhecer e interagir na Casa do Noel, onde haverá trenzinho, elevador mágico, “neve” biodegradável, Vila Divertida, correio natalino e cabana de bolhas. Os ingressos estão disponíveis pela Sympla, a partir de R$ 40, com opções de meia-entrada social e pacotes-família.



A Cidade de Natal 2024 conta com o patrocínio da Natura, Belotur e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).