Ficar sentado por horas prolongadas e levar um estilo de vida sedentário pode causar doenças cardíacas e acelerar o envelhecimento. Os muitos perigos do sedentarismo já são bem conhecidos. Mas você sabia que ele pode acelerar o relógio biológico e o risco de doenças crônicas?





Em estudo recente liderado por Ryan Bruellman, da Universidade do Colorado, em Boulder (EUA), foi observado que passar a maior parte do dia sentado pode afetar a saúde negativamente, causando doenças cardíacas e outros problemas.



Entre passar tempo em longos deslocamentos, trabalhos baseados em mesa e passar os fins de semana navegando por conteúdo digital, tendemos a sentar ou deitar muito. Isso pode nos tornar propensos a doenças crônicas.



O estudo foi feito com mil antigos ou atuais moradores do Colorado, incluindo 730 gêmeos. Abordou a suposição comum de que as pessoas não precisam se preocupar com a saúde até a meia-idade.



O pesquisador-chefe Ryan Bruellman declarou que jovens adultos têm a crença de que “são à prova de balas para os impactos do envelhecimento”. Acham que não precisam se preocupar com a saúde até os 50 ou 60 anos. No entanto, o que fazem na juventude importa muito.

A pesquisa abrangeu adultos entre 28 e 49 anos. Em média, os participantes relataram ficar sentados por cerca de nove horas todos os dias, alguns por até 16 horas.



Os dois principais indicadores da saúde cardíaca e metabólica – Índice de Massa Corporal (IMC) e a proporção de colesterol total para colesterol de lipoproteína de alta densidade (TC/HDL), também conhecido como razão de risco cardíaco, foram verificados nesses participantes.



Níveis mais altos de IMC e TC/HDL foram observados em quem fica sentado por mais horas no dia, mesmo quando aderiu aos 20 minutos recomendados de atividade física no dia.



Portanto, o estudo provou que quanto mais tempo passamos sentados, mais velhos parecemos nos marcadores de saúde.



No entanto, a pesquisa observou que exercícios vigorosos podem ajudar a reverter os efeitos nocivos de ficar sentado por muito tempo. Pessoas que praticam exercícios intensos por pelo menos 30 minutos por dia mostraram marcadores de saúde pelo menos 5-10 anos mais jovens.



Semana passada, fiz infiltração no quadril para debelar uma inflamação no local, coisa que vinha me tirando do sério há quase dois meses, com dores fortes quando eu caminhava.



Depois do procedimento, meu ortopedista, Luiz Cláudio Moura França, da Rede Mater Dei de Saúde, afirmou que sempre que estiver sentada tenho que mexer as minhas pernas.



O primeiro exercício é para fortalecer a panturrilha: levantar os pés na meia-ponta e abaixar, igual bailarina.



O segundo é para fortalecer a musculatura da coxa: levantar uma perna de cada vez, deixando o joelho reto, e descer. Devo fazer isso o tempo todo em que estiver sentada.



Resta saber se vou ter paciência para isso, mas ele já avisou que é obrigatório...