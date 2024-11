Estou começando a achar que a vitamina D está virando a famosa “garrafada” vendida pelos ambulantes antigamente. Eles diziam que aquilo curava queda de cabelo, unha encravada, qualquer infecção e até falta de apetite sexual.

A vitamina D é recebida por meio do Sol. Como ficarmos expostos aos raios solares não é saudável, passamos a ingeri-la via cápsulas. Ela é apontada como nutriente vital para a saúde e o bem-estar sexual, além de estar ligada à imunidade e à saúde óssea.



A síntese de hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona, depende da vitamina D. Quantidades suficientes dela são necessárias para preservar o equilíbrio hormonal, afetando a função sexual e a libido. Foi demonstrado que a vitamina D beneficia o ciclo menstrual da mulher e reduz os sintomas da TPM. No caso do homem, ela aumenta os níveis de testosterona e ajuda a lidar com a disfunção erétil.

Ansiedade e depressão são transtornos correlacionados com a deficiência de vitamina D. Como o humor e o desempenho sexual são fortemente influenciados pela saúde mental, aumentar os níveis de vitamina D pode melhorar o humor e diminuir o estresse.

A vitamina D também contribui para a manutenção da saúde cardiovascular, pois melhora a função arterial e controla a pressão. O aumento do fluxo sanguíneo para a área vaginal pode aumentar a resposta sexual, além de a saúde cardiovascular melhorada contribuir para isso.

Outra ação importante desta vitamina é a melhora da função imunológica. O sistema imunológico robusto é vital para a saúde geral, incluindo a saúde íntima. A vitamina tem papel fundamental no suporte à função imunológica, ajudando a prevenir infecções e inflamações na área genital que podem afetar o bem-estar sexual.



A deficiência deste nutriente vital pode levar a problemas como baixa libido, disfunção erétil e secura vaginal, todos decorrentes de desequilíbrios hormonais. Níveis suficientes de vitamina D ajudam a sustentar a produção ideal de testosterona em homens e o equilíbrio de estrogênio em mulheres, ambos vitais para o desejo e a função sexual saudáveis.

Ao compreender a ligação entre vitamina D e saúde íntima, identificar sinais de sua deficiência e usar suplementos corretamente, é possível melhorar o bem-estar sexual e levar uma vida mais satisfatória.