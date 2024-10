Rico em vitamina C e oxidantes, limão ganhou fama de "emagrecedor"

Nos últimos anos, água com limão se tornou bebida “milagrosa” para emagrecer. É comum encontrar pessoas próximas dizendo que beber água com limão em jejum faz maravilhas: acelera o metabolismo, ajuda a queimar gordura, elimina toxinas e emagrece. Mito ou verdade?



O doutor Ronan Araujo, nutrólogo especialista em emagrecimento, esclarece o que esse hábito realmente pode fazer pelo corpo.



O limão, fruta rica em vitamina C e antioxidantes, possui compostos que ajudam a combater inflamações. Seu sabor ácido e refrescante pode tornar a água mais interessante, ajudando a manter a hidratação, o que já é um grande benefício para a saúde. A hidratação adequada, por si só, ajuda a regular o metabolismo e melhora o funcionamento do corpo como um todo.



De onde vem a fama de “emagrecedor”? Tudo começou com a ideia de que beber água com limão pela manhã, de preferência em jejum, traria efeitos “detox”, ajudando a eliminar toxinas e acelerando o emagrecimento. Mas o que poucas pessoas sabem é que o corpo já tem seus próprios mecanismos de desintoxicação – fígado e rins fazem esse trabalho de forma natural, sem precisar da ajudinha extra do limão. A verdade sobre o emagrecimento é mais complexa.



Embora o limão ofereça muitos benefícios para a saúde, como fortalecer a imunidade e melhorar a digestão, não há evidências científicas de que ele atue diretamente na queima de gordura. Beber água com limão não vai derreter os quilos extras. A sensação de leveza que muitas pessoas relatam ao adotar esse hábito se deve, na maioria das vezes, a uma combinação de fatores.



A começar pela hidratação, porque água ajuda a evitar a retenção de líquidos e melhora o funcionamento do intestino, mesmo sem o limão. Água com limão pode ajudar a reduzir a fome em algumas pessoas, mas esse efeito é mais psicológico que fisiológico.



A troca do refrigerante, suco industrializado ou outra bebida calórica por água com limão já é um benefício direto para o emagrecimento. É essa troca – e não o limão – que faz a diferença.



Por que tantas pessoas acreditam que água com limão emagrece? Efeito placebo. Se essa bebida é adotada como parte de um conjunto de mudanças – como comer melhor, se exercitar e dormir bem –, naturalmente a pessoa perde peso. E o limão ganha o crédito.



Água com limão pode ser aliada poderosa. Muita gente que não bebe água passa a adotar o hábito por causa do limão. A fruta facilita a digestão de gorduras e proteínas, ajuda a combater radicais livres, promove uma pele saudável e dá impulso ao sistema imunológico.



Vários mitos cercam a água com limão. Não há comprovação científica de que a fruta acelere o metabolismo. Ele também não alcaliniza o corpo, nosso organismo faz isso sozinho.



Atenção: quem tem dentes sensíveis e problemas gástricos deve evitar beber água com limão. Segundo o doutor Ronan Araujo, o segredo é simples: água com limão pode ser ótimo complemento, mas nunca a estrela principal da rotina de emagrecimento.