Doença faz com que células epiteliais se acumulem, formando manchas e lesões (Eszter Miller/Pixabay)

Aproximadamente, 5 milhões de pessoas no Brasil têm psoríase, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A doença não tem cura, mas há hábitos e terapêuticas que melhoram a qualidade de vida das pessoas acometidas pela condição que faz as células da pele se acumularem, formando manchas e lesões.



Um estudo apresentado nesta semana, na reunião de 2023 da Sociedade Americana de Nutrição, mostra a influência da vitamina D nesse processo autoimune. Segundo a pesquisa da Brown University, nos Estados Unidos, a substância pode desempenhar um papel importante na gravidade da patologia, evitando que ela se espalhe pelo corpo.



Eunyoung Cho, professora-associada da Brown University, nos Estados Unidos, e líder do estudo, conta que a motivação para a investigar o fenômeno foi o crescente interesse público pela suplementação de vitaminas. "Quisemos examinar ainda mais a conexão entre os níveis de vitamina D e a gravidade da psoríase. Poucos estudos têm procurado essa associação em grupos de pessoas (...) ou examinado essa relação por meio de uma perspectiva de nutrição clínica."



Para o trabalho, foram identificadas 491 pessoas com psoríase entre mais de 40 mil participantes da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES). A equipe também extraiu dados sobre os níveis de vitamina D e a área da superfície corporal afetada pela doença (relatada pelo próprio participante). Foram considerados, ainda, fatores de risco, incluindo idade, gênero, raça, índice de massa corporal e status de tabagismo.

Ao avaliar as informações, o grupo descobriu que níveis mais baixos ou deficiência de vitamina D estavam significativamente associados a uma maior gravidade da psoríase. Os pesquisadores também notaram que os pacientes com a menor quantidade de área corporal afetada pela doença apresentavam taxas mais altas da substância, enquanto aqueles com mais áreas afetadas, menor quantidade.

Cho e a coautora Rachel K. Lim explicam que a vitamina D se liga a células epiteliais, impedindo que as lesões se espalhem. "Os queratinócitos, células presentes na pele, têm receptores de vitamina D. Atualmente, produtos tópicos que imitam os efeitos da substância são usados para tratar a doença porque se conectam a esses receptores, evitando o espalhamento. Essa proliferação é o que leva à formação das placas espessas características da psoríase."

Arsenal ampliado

Segundo a nutricionista Camila Pedrosa, a vitamina D também auxilia no combate à psoríase devido às propriedades anti-inflamatórias e ao papel na modulação do sistema imunológico. "Essa é uma doença autoimune, que faz com que o sistema imunológico ataque as próprias células da pele. Nesse contexto, a vitamina D pode ajudar com a regulação da resposta imunológica anormal reduzindo a atividade de células do sistema imunológico responsáveis pela inflamação e suprimindo respostas imunes excessivas", detalha.

Lim conta que estão surgindo cremes tópicos de vitamina D como novas terapias para a psoríase. O uso, porém, demanda prescrição médica. O trabalho desenvolvido por ela e Cho surge como uma ampliação dessa abordagem terapêutica. "Nossos resultados sugerem que uma dieta rica em vitamina D ou a suplementação oral também pode trazer algum benefício para os pacientes", indica, em nota. As autoras enfatizam que a inclusão de suplementos na dieta também deve ser feita por meio da orientação de um profissional de saúde.

Lim também chama a atenção para o tamanho da amostra avaliada. "Apenas um estudo anterior, publicado em 2013, usou os dados do NHANES para analisar a relação entre a vitamina D e a psoríase. Conseguimos adicionar dados mais recentes, que mais do que triplicaram o número de casos de psoríase analisados, tornando nossos resultados mais atualizados e estatisticamente poderosos do que os dados disponíveis anteriormente."

Palavra de especialista: efeitos diversos

A vitamina D tem uma ação muito positiva na melhora da resposta do nosso sistema imunológico como um todo. Por termos receptores dela em praticamente todas as células e todos os sistemas do organismo, a vitamina acaba tendo uma ação fundamental em todas as doenças de forma geral, incluindo a psoríase. Ela contribui para a divisão e a renovação celular da pele — portanto, melhora a elasticidade e a textura cutânea e tem ação antioxidante. Dessa forma, em relação à psoríase, ela combate esses processos oxidativos. Tanto no uso oral quanto tópico, ela contribui também na capacidade regenerativa e de cicatrização, tendo uma ação muito benéfica para a pele e contra a psoríase. Esse é um avanço científico grande, que mostra, cada vez mais, a importância da vitamina D em quadros de saúde."

Durval Ribas Filho, nutrólogo, endocrinologista e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran)