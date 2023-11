683

O Dia Mundial da Psoríase é celebrado em 29 de outubro, data criada para conscientizar a população e em apoio as pessoas que passam pela doença de pele autoimune.









Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 3% da população mundial (125 milhões de pessoas em todo o mundo são acometidos pela psoríase). No Brasil, 1,3% da população faz parte dos afetados, o que representa cinco milhões de brasileiros.Para a médica reumatologista, diretora executiva do Grupo de Pesquisa e Avaliação de Psoríase e Artrite Psoriásica (GRAPPA) Cláudia Goldenstein Schainberg, a psoríase pode atingir os indivíduos de graus e formas diferentes: "Esta doença tem diversos níveis e formas, podendo afetar apenas uma pequena área do corpo, com uma simples mancha, como uma área maior, ocasionando mais incomodo e afetando a qualidade de vida da pessoa".





Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia a psoríase pode atingir as articulações com dores e inflamações, gerando uma artrite psoríasica, impactando entre 20% e 40% dos homens e mulheres que são acometidos por essa doença.





Sintomas





Alguns sintomas da psoríase são pele irritada e rachada, manchas vermelhas, coceira, queimação e dor. Unhas amareladas e grossas. “As manchas ocasionadas por essa doença podem surgir por qualquer parte do corpo” relata a reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg.



Tratamentos





O tratamento da psoríase varia de acordo com cada caso. Para manter uma boa qualidade de vida do indivíduo é fundamental tratar esta doença com a hidratação da pele, aplicação de medicamentos nas lesões e exposição ao sol de forma moderada e conforme indicada pelo médico dermatologista ou reumatologista.



Prevenção e controle





Identificar se a casos de psoríase em sua família pode ser uma forma de iniciar a prevenção da doença. Evitar o estresse, manter a pele hidratada, manter uma alimentação saudável, controlar o peso, evitar lesões na pele e nunca parar o tratamento prescrito pelo médico são formas de prevenir e controlar a doença.





A médica reumatologista alerta para o agendamento de uma consulta com um dermatologista ou reumatologista antes da aplicação de qualquer tipo de medicamento.