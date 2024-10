A ansiedade é uma resposta natural do corpo frente a situações de estresse e perigo. No entanto, quando intensificada, pode impactar a saúde mental e física, afetando o bem-estar geral. Com o ritmo acelerado da vida moderna e as constantes demandas, cada vez mais pessoas sentem os efeitos da ansiedade no corpo e na mente. Para desmistificar essa condição e orientar sobre como lidar com ela, a nutricionista, coordenadora do Science Hub Puravida, Priscila Gontijo, alerta para os impactos da ansiedade e a importância de buscar ajuda.





Como a ansiedade age no organismo





A ansiedade ativa o sistema nervoso simpático, liberando hormônios como o cortisol e a adrenalina, que preparam o corpo para uma resposta de luta ou fuga. Isso pode resultar em aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, respiração rápida e superficial, além de tensão muscular. Essas reações são naturais, mas, quando contínuas, podem sobrecarregar o corpo e causar problemas de saúde a longo prazo, como explica Priscila Gontijo.





"A ansiedade afeta não só a mente, mas também o corpo, de maneira sistêmica. O excesso de cortisol no organismo pode interferir na digestão, no sono e até na regulação do apetite, o que agrava ainda mais o quadro de estresse", elucida.





Cinco mitos





- Ansiedade é apenas um estado mental



Mito. Ansiedade não se limita à mente. Provoca reações físicas como taquicardia, sudorese e tremores, impactando diretamente a qualidade de vida.





- Ansiedade é sempre negativa



Mito. Em níveis moderados, a ansiedade pode ser uma força motivadora e uma resposta natural a situações desafiadoras, ajudando o corpo a se preparar para enfrentar o estresse.





- Somente pessoas fracas têm ansiedade



Mito. A ansiedade não discrimina. Pessoas de todas as idades e personalidades podem experimentar ansiedade. Fatores genéticos e ambientais podem desencadeá-la.





- A ansiedade desaparece sozinha



Mito. Sem tratamento adequado, a ansiedade pode se agravar. É importante buscar formas de gerenciamento, como terapia, meditação e suporte nutricional.





- Tomar medicamentos é a única forma de tratar a ansiedade



Mito. Medicamentos não são a única solução. A psicoterapia, exercícios físicos e mudanças no estilo de vida, como uma alimentação equilibrada, podem ser eficazes no manejo da ansiedade.





Cinco verdades





- Ansiedade pode impactar a saúde digestiva



Verdade. "O sistema digestivo é diretamente afetado pelo estresse e pela ansiedade. O excesso de cortisol pode interferir na produção de ácidos digestivos e levar a sintomas como azia, refluxo e síndrome do intestino irritável", afirma Priscila.





- Alimentação pode influenciar na ansiedade



Verdade. Certos alimentos, como aqueles ricos em açúcar refinado e cafeína, podem piorar os sintomas da ansiedade. "Manter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes como magnésio e ômega-3, pode ajudar a amenizar os sintomas", orienta Priscila.





- Exercício físico ajuda a aliviar a ansiedade



Verdade. A atividade física estimula a produção de endorfinas, substâncias que promovem o bem-estar e reduzem os níveis de estresse.





- A respiração consciente pode acalmar o sistema nervoso



Verdade. Técnicas de respiração profunda ajudam a reduzir a ativação do sistema nervoso simpático, promovendo um estado de relaxamento.





- Distúrbios do sono estão associados à ansiedade



Verdade. Problemas de sono são comuns em pessoas que sofrem de ansiedade. Dormir mal pode agravar os sintomas, criando um ciclo vicioso.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia