A perda de apetite é uma preocupação recorrente à medida que a população envelhece. Comum entre os idosos, ela pode ter diversas causas e, para que a falta de nutrientes não cause danos à saúde desse idoso, algumas soluções como comer de três em três horas são fundamentais.

Essa rotina garante que o idoso receba a energia necessária para que o organismo funcione corretamente. Para a gerente técnica da Home Angels, rede de cuidadores supervisionados, Silvia Camila, algumas estratégias são fundamentais para enfrentar da melhor forma o desafio da perda de apetite na terceira idade. Por isso, ela listou algumas dicas práticas para ajudar a enfrentar esse problema, promovendo um envelhecimento saudável.





Monitoramento de especialista



A diminuição da fome, quando ocasional, pode ser considerada normal, porém, se isso se tornar corriqueiro, é necessário procurar um especialista. “Um nutricionista é o mais indicado para a prescrição de dietas pensadas especificamente para cada caso. Além disso, outro problema comum é a falta de apetite como resultado de próteses mal posicionadas ou problemas dentários. Por isso, é crucial consultar-se regularmente com um dentista”, afirma Silvia.





Refeições atraentes e diversas



Criar refeições atraentes e ricas em nutrientes que incentivem o consumo é uma boa estratégia. “Se o paladar do idoso está alterado ou reduzido, é legal apostar na apresentação visual da comida. Alimentos bem apresentados visualmente e com cores variadas podem estimular a vontade de consumo e instigar o apetite”, destaca.





Convívio social



Refeições à mesa, com companhia e boa conversa podem tornar-se um atrativo para quem não está com tanto estímulo para alimentar-se. “Incentivar o convívio social, seja com a família ou até mesmo com o cuidador, traz para o idoso um motivo a mais”, ressalta.