Com 36 anos, Maiara já compartilhou anteriormente seu histórico de emagrecimento, explicando que perdeu cerca de 38 kg

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com a irmã gêmea Maraisa, voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais. Nos últimos dias, um vídeo da artista viralizou, no qual ela aparece comendo. Nas imagens, é possível ver que o alimento cai antes de chegar à boca. Mesmo assim, ela mastiga, como se tivesse algo para ingerir.





“Tem algum grão no garfo. Está difícil de ver, mas tem”, relataram alguns seguidores, enquanto outros manifestaram preocupação, interpretando a falta de atenção como um possível sinal de problemas relacionados à sua perda de peso. Em outra gravação, fãs destacaram o que interpretaram como uma dificuldade da cantora em se expressar, afirmando que “ela está lenta para falar”.





Em resposta às críticas relacionadas ao seu peso, a cantora desabafou durante um show em Teresina, Piauí, no último dia 19, onde defendeu seu processo de emagrecimento e refutou as especulações sobre sua saúde. “Quando eu estava mais gordinha, não prestava também. Agora que emagreci, estou com 45 quilos, graças a Deus, bem alinhada... E, ainda assim, o povo inventa doenças que nem existem e que eu nem sei o nome”, disse a cantora.





“Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca estive tão bonita na minha vida e tô solteira", acrescentou.





E não foi só Maiara que se pronunciou, sua assessoria interviu nos boatos que a cantora estaria doente e declarou: "Parece que não adianta ela dizer que está bem de saúde. As pessoas insistem em criar narrativas", afirmou a equipe.





Emagrecimento





Com 36 anos, Maiara já compartilhou anteriormente seu histórico de emagrecimento, explicando que perdeu cerca de 38 kg sob supervisão médica. Em entrevistas, a sertaneja tem revelado seu compromisso com o acompanhamento profissional para manter uma perda de peso saudável e sustentável. “Eu vim de um processo de perder a gordura, e agora que está dentro do normal, o foco é ganhar massa”, detalhou a artista sobre a nova etapa de seu plano de saúde.





Ronan Araújo, nutrólogo, membro da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), comenta que o peso atual de Maiara está no limite inferior da faixa saudável para sua altura de 1,54m. “O peso dela está adequado para a altura, mas ela está no limite inferior da normalidade. Se ela emagrecer mais um pouco, já não fica mais saudável,” afirmou.





O especialista explica ainda a importância de monitorar a perda de massa muscular, um efeito do emagrecimento. “A massa muscular é nosso maior órgão corporal, gera energia, regula o metabolismo, nos deixa saudáveis e nos ajuda a suportar processos traumáticos.”





Vale ressaltar que o processo de emagrecimento vai além de medicamentos para perda de peso, técnicas invasivas e dietas extremas - as quais são capazes de adoecer o indivíduo. Ao invés disso, a mudança exige a busca por profissionais capacitados que possam guiar esse processo de transformação equilibrando o desejo do paciente e sua saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia