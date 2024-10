Mulher conviveu com fortes dores por muitos anos





Uma australiana de 31 anos conviveu com cólicas intensas, que ela acreditava ser devido ao ciclo menstrual. Após a dor piorar, Mel Placanica decidiu ir ao hospital, onde descobriu ter cinco órgãos extras.

No centro de saúde, a australiana realizou vários exames, que mostraram que Mel tinha dois úteros, quatro ovários, dois colos de útero e três rins. Os médicos ficaram surpresos, já que a hipótese inicial era que ela tivesse um tumor no útero, porque algo em formato de caroço estava localizado nessa região.





Mulher teve que ser operada





Após a descoberta dos órgãos extras, a mulher passou por uma série de cirurgias para redistribuí-los em seu corpo e, consequentemente, diminuir as intensas dores. Um dos úteros, dois ovários e os dois colos de útero foram retirados, enquanto o rim extra foi mantido.





Os médicos acreditam que as dores possam ter sido causadas por um caso grave de endometriose no útero removido. Para a mídia internacional, a mulher disse que sua vida poderia ter sido mais fácil caso o diagnóstico tivesse sido feito antes. Depois dessa experiência, ela aconselha as pessoas a fazerem mais exames de imagem.





* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.