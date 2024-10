O ex-participante da oitava temporada do Masterchef André Serra compartilhou com seus seguidores o antes e depois de seu corpo após perder 83 quilos. Em vídeo, ele aparece em frente a um espelho exibindo a nova silhueta dando detalhes da mudança e do seu novo estilo de vida.





"Oi, meu nome é André, eu já cheguei a pesar 175 quilos e eu perdi 83 quilos sem fazer cirurgia. Eu venho compartilhando a minha rotina aqui até eu chegar ao meu objetivo de 90 quilos e fazer a cirurgia de abdominoplastia", explicou. Serra ainda disse que é seu menor peso dos últimos 16 anos.





Ajuda profissional





O cozinheiro disse que “com 34 anos eu percebi que eu ia passar minha vida inteira gordo, porque eu queria emagrecer em três meses que eu levei anos para engordar. Se não fosse rápido, eu não queria nem tentar”. Confira o vídeo:





André ainda comentou que adotou novos hábitos e “com ajuda do meu médico comecei a olhar obesidade como doença. Entendi que sair dela não seria um projeto com data para terminar, mas sim cuidado para o resto da vida”.





Dieta sem sofrimento





O ex-Masterchef comentou que todo o processo, que já dura dois anos, foi feito de forma natural, sem passar vontade de alimentos. No entanto, ele comentou que foi necessário moderação e exercício físico.





André ainda comentou que está conseguindo manter seu peso, de 91 quilos, por não haver sofrimento. “Pelo contrário, estou mais feliz do que nunca”, concluiu.