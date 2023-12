Festas de fim de ano e mesa farta andam juntos. É comum que, nesse período, ocorram exageros alimentares que deixam muita gente preocupada com os quilinhos a mais na balança. Mas será que os eventos em dezembro, mês com tantas celebrações, podem mesmo prejudicar a saúde e comprometer a silhueta?



De acordo com o nutricionista especialista em bioquímica celular, sócio-fundador da Soloh Clínica de Nutrição, Felipe França, não é um momento pontual de uma alimentação não tão saudável que irá comprometer os resultados de quem está se dedicando de forma constante e disciplinada ao longo do tempo. “Se a pessoa já tem constância em uma rotina de treino e alimentação adequada, não há problema em desfrutar desses momentos de forma mais leve. Isso inclusive também faz parte de um comportamento social saudável.”



O problema é quando esse tipo de alimentação, que deveria ser uma exceção, torna-se uma regra, conta o especialista. Se, de forma constante, a pessoa negligencia os cuidados com alimentação e atividade física, épocas como essa são um movimento a mais no sentido de reforçar os maus hábitos alimentares, e o somatório desses maus hábitos é o que distancia as pessoas dos objetivos de emagrecimento, ganho de massa muscular e a saúde como um todo.



O que evitar, nas festas de fim de ano, para não prejudicar o projeto verão? O conselho do nutricionista é não retirar ou evitar nenhum alimento. “Vale quantificar e observar a quantidade de álcool, já que nessa época consumimos muitos alimentos gordurosos e cometemos excessos. Para não prejudicar ainda mais o fígado, eu observaria a concentração de álcool que ocorre nessa época.”



Para quem não abre mão do seu drink, cerveja, vinho ou espumante, se for beber, Felipe fala sobre acrescentar, nos intervalos de cada copo de bebida alcoólica, um copo de água para ajudar o fígado a desintoxicar. “Não beba de estômago vazio e, no outro dia, auxilie o fígado com chás e com muita água.” Outras dicas sãobuscar um equilíbrio entre os grupos alimentares, incluindo proteínas magras, vegetais, carboidratos complexos e gorduras saudáveis nas outras refeições do dia e integrar atividades físicas às festividades.