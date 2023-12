As festas de fim de ano são marcadas por celebrações, encontros com familiares e amigos, momentos de confraternização e, muitas vezes, exageros etílicos. Para quem já tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, o consumo se torna ainda maior. E existem riscos associados a essa combinação. O álcool causa danos ao organismo em geral e impactos no cérebro. Segundo o neurocirurgião membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Felipe Mendes, quando ingerido, o álcool é rapidamente absorvido no sistema digestivo, alcança a circulação sanguínea, começa a ser metabolizado e, depois, chega ao sistema nervoso. “Os efeitos imediatos incluem a redução da inibição, euforia e uma diminuição dos reflexos e da coordenação motora.”

Contudo, segundo o médico, quando persiste o consumo exagerado, há uma segunda fase de depressão do sistema nervoso, levando a sintomas de sonolência e, em casos mais graves, de coma alcoólico. “No cérebro, o álcool interfere na comunicação entre os neurotransmissores, atuando no sistema GABA, levando aos sintomas típicos de desinibição. O consumo excessivo pode levar a perda de memória, dificuldade de concentração e, até mesmo, a comportamentos de risco. Durante as festas de fim de ano, quando a alegria é celebrada, é fácil ultrapassar os limites, tornando-se vulnerável.”



Os exageros típicos dessa época muitas vezes resultam em situações perigosas, como acidentes de trânsito, brigas e lesões. E, no dia seguinte, a ressaca pode surgir como uma companheira inseparável, prejudicando o bem-estar geral e impactando no dia a dia e na realização de outras atividades.



Para prevenir problemas relacionados ao álcool durante as festas de fim de ano, Felipe lembra a importância de adotar uma abordagem consciente:



- Estabelecer limites pessoais



- Alternar o consumo de álcool com a ingestão de água



- Evitar o consumo rápido demais



- Nunca beber de estômago vazio. É importante fazer uma boa refeição antes da primeira golada



- Designar um motorista da vez que não faça uso de bebidas por estar na direção ou utilizar serviços de transporte seguro

E em casos de exagero?

Em casos de exagero no consumo de álcool, é importante adotar medidas imediatas para garantir a segurança e o bem-estar da pessoa. Colocá-la inicialmente em um local onde não haja riscos de ferimentos ou garantindo que chegue em casa em segurança, sempre na companhia de um cuidador responsável. “A orientação é deixar quem fez o uso abusivo repousando para conseguir dormir, evitar tentar oferecer café ou outros tipos de bebidas.”

Leia: Animais e fogos de artifício: como lidar com o medo dos pets na virada do ano

Se estiver vomitando, o especialista enisna que o paciente deve ser colocado de lado para evitar obstrução das vias respiratórias. Em casos mais sérios, com rebaixamento do nível de consciência persistente, dificuldade de respiração ou presença de crises convulsivas, o serviço de urgência deve ser acionado. “Vale lembrar que o abuso de bebidas alcoólicas pode fazer com que momentos de alegria se transformem em potenciais situações de tragédias”, alerta.