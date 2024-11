A disbiose pode ser causada por diversos fatores, muitos deles comuns no dia a dia

Inchaço, gases, cansaço inexplicável, dificuldade para emagrecer, alterações de humor e até problemas de pele. Se você convive com esses sintomas, pode estar sofrendo de algo que a maioria das pessoas nem imagina: disbiose intestinal. Este problema, que passa despercebido em muitos diagnósticos, é o desequilíbrio na microbiota intestinal – a comunidade de trilhões de microrganismos que vivem no seu intestino e são fundamentais para sua saúde.





O médico Francisco Saracuza explica que a disbiose não afeta apenas a digestão. Ela pode ser a raiz de problemas em todo o organismo, incluindo imunidade baixa, inflamações crônicas, dificuldades metabólicas e até impactos no humor.

O que é disbiose?

A disbiose é o desequilíbrio na microbiota intestinal - o conjunto de bactérias, fungos e outros microrganismos que vivem no trato gastrointestinal. Em um intestino saudável, essas bactérias benéficas e patogênicas coexistem em equilíbrio. Mas, quando fatores como má alimentação, estresse, uso excessivo de antibióticos ou até sedentarismo entram em cena, as bactérias ruins podem tomar conta, causando uma série de problemas.



Os sintomas da disbiose: será que você tem?

Os sintomas de disbiose são diversos e podem ser confundidos com outros problemas de saúde. Veja os sinais mais comuns:

Problemas digestivos: gases, inchaço abdominal, constipação ou diarreia frequentes Cansaço e falta de energia: a disbiose pode dificultar a absorção de nutrientes essenciais, levando à fadiga constante Alterações de humor: você sabia que o intestino é chamado de "segundo cérebro"? Um intestino desequilibrado pode interferir na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar, contribuindo para ansiedade e depressão Dificuldade para emagrecer ou ganho de peso: o desequilíbrio na microbiota impacta o metabolismo e favorece o acúmulo de gordura Problemas de pele: acne, dermatite e outras condições de pele podem estar relacionadas ao estado do intestino Alergias e intolerâncias alimentares: a disbiose pode aumentar a permeabilidade intestinal (o famoso "intestino permeável"), o que expõe o sistema imunológico a substâncias que deveriam ser barradas

O que causa a disbiose?

A disbiose pode ser causada por diversos fatores, muitos deles comuns no dia a dia. Entre os principais estão:

Alimentação rica em ultraprocessados : açúcar, gorduras ruins e alimentos com poucos nutrientes alimentam as bactérias prejudiciais e enfraquecem as boas



: açúcar, gorduras ruins e alimentos com poucos nutrientes alimentam as bactérias prejudiciais e enfraquecem as boas Uso excessivo de antibióticos : medicamentos que eliminam tanto bactérias ruins quanto as benéficas, deixando o intestino vulnerável



: medicamentos que eliminam tanto bactérias ruins quanto as benéficas, deixando o intestino vulnerável Estresse crônico : o estresse aumenta o cortisol, que, por sua vez, pode alterar a composição da microbiota



: o estresse aumenta o cortisol, que, por sua vez, pode alterar a composição da microbiota Sedentarismo : a falta de movimento impacta negativamente a saúde intestinal



: a falta de movimento impacta negativamente a saúde intestinal Exposição a toxinas: pesticidas, poluição e aditivos alimentares também contribuem para o desequilíbrio

Por que você deve se preocupar?

A disbiose não afeta apenas o intestino. Ela está relacionada a condições como:

Baixa imunidade : cerca de 70% do sistema imunológico está no intestino. Um intestino desequilibrado significa um sistema imunológico enfraquecido



: cerca de 70% do sistema imunológico está no intestino. Um intestino desequilibrado significa um sistema imunológico enfraquecido Doenças inflamatórias : a disbiose aumenta a inflamação no corpo, um fator de risco para doenças crônicas, como artrite, diabetes e doenças cardíacas



: a disbiose aumenta a inflamação no corpo, um fator de risco para doenças crônicas, como artrite, diabetes e doenças cardíacas Alterações neurológicas: o eixo intestino-cérebro conecta o intestino ao sistema nervoso central. Um intestino disfuncional pode estar relacionado à ansiedade, depressão e até doenças neurodegenerativas



Como saber se você tem disbiose?

Diagnosticar a disbiose requer uma avaliação clínica e, muitas vezes, exames específicos. Aqui estão alguns passos que você pode seguir:

Consulta médica detalhada: Descreva seus sintomas e estilo de vida para o seu médico.

Teste de fezes: Avalia a composição da microbiota e detecta desequilíbrios.

Teste de permeabilidade intestinal: Verifica se o intestino está “permeável” e permitindo a entrada de substâncias indesejadas.

Exames de sangue: Identificam deficiências nutricionais e marcadores inflamatórios.



O que fazer para tratar a disbiose?

A boa notícia é que, com algumas mudanças de hábito e, quando necessário, suporte médico, é possível restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal. Aqui estão as principais estratégias:





1. Alimente sua microbiota

Inclua alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas. Eles servem como prebióticos, alimentando as bactérias boas.



Aposte em alimentos fermentados, como kefir, iogurte natural, chucrute e kombucha, que são fontes naturais de probióticos.

2. Suplementação

Probióticos : Suplementos com cepas específicas podem ajudar a restaurar o equilíbrio da microbiota.



: Suplementos com cepas específicas podem ajudar a restaurar o equilíbrio da microbiota. Prebióticos: Compostos como inulina e FOS ajudam as bactérias boas a crescerem.

3. Gerencie o estresse

Práticas como meditação, yoga e exercícios físicos moderados ajudam a regular a conexão intestino-cérebro.

4. Evite alimentos prejudiciais

Reduza o consumo de açúcar, álcool e alimentos ultraprocessados, que alimentam bactérias prejudiciais.



5. Pratique atividade física regular

Exercícios moderados promovem um trânsito intestinal saudável e uma microbiota mais diversificada.



“Você não precisa aceitar o desconforto como parte da sua vida. Com o diagnóstico certo e uma abordagem integrada, é possível restaurar o equilíbrio e transformar a sua saúde de dentro para fora. Afinal, cuidar do seu intestino é cuidar do seu corpo inteiro. Será que você tem disbiose? Talvez seja hora de descobrir", recomenda o médico.

