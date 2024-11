Pesquisa mostrou a necessidade de novas abordagens no tratamento da diabetes tipo 1 além do uso da insulina

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Bristol mostrou a necessidade de novas abordagens no tratamento da diabetes tipo 1 além do uso da insulina. Segundo a pesquisa, fatores que não se limitam ao consumo de carboidratos podem estar relacionados ao aumento dos índices glicêmicos, como estresse, exercícios e hormônios.



“Nosso estudo destaca que controlar o diabetes tipo 1 é muito mais complexo do que contar carboidratos”, afirma Isabella Degen, da Faculdade de Ciências e Engenharia de Bristol, autora principal do artigo.

Na pesquisa, os cientistas analisaram um grupo de pessoas com diabetes tipo 1 que utilizam OpenAPS, um mecanismo tecnológico de administração automatizada de insulina. Os resultados mostraram a diferença na necessidade do hormônio entre os pacientes e a complexidade para regulação da glicose.



“O que mais nos surpreendeu foi a grande variedade de padrões que observamos, mesmo dentro do nosso grupo relativamente pequeno e homogêneo de participantes”, destacou Degen. Após a publicação dos resultados, publicados no JMIRx Med, nesta quarta-feira (27/11), a equipe foca em desenvolver novos métodos para identificação de padrões e séries históricas que possam ajudar a lidar com desafios na regulação da glicose dos pacientes.

