O ato de engolir chiclete acidentalmente envolve diversos mitos. O mais comum, geralmente disseminado na infância, é a história de que a goma de mascar fica por mais de sete anos dentro do organismo ou, que poderia “grudar” os intestinos, o que não é verdade. Embora o chiclete não tenha sido desenvolvido para ser engolido, como as balas, ele costuma ser eliminado nas fezes, quase intacto, dois ou três dias depois.

O assunto voltou à tona na internet no ano passado, após um menino de cinco anos dar entrada em um pronto socorro em Ohio, nos Estados Unidos, após ter engolido 40 chicletes. O bolo de goma de mascar preenchia, aproximadamente, 25% do estômago da criança e foi removido com a ajuda de um esofagoscópio. Com o caso, a dúvida voltou: será que engolir o chiclete faz mal?

A resposta tem duas variações: sim, pode fazer mal dependendo da quantidade, e não, não irá “colar as tripas”. Em entrevista ao portal R7, a gastroenterologista Karen Thalyne Pereira e Silva Domingos, esclareceu dúvidas. “Em geral, engolir chiclete de forma acidental ou em pequena quantidade não causa qualquer dano para o corpo, pelo menos na grande maioria dos casos”, afirma a especialista.

Segundo a profissional, quando ingerido moderadamente, a chance de acontecer algo mais grave é baixa porque o chiclete é formado por dois compostos. O primeiro feito com açúcar, corantes, aromatizantes e conservantes, para dar o sabor doce. O segundo, é a goma-base, feita, por exemplo, com derivados do petróleo – é a massa sintética que a pessoa fica mascando. “A primeira parte pode ser digerida, mas a segunda, não”, explica.

Com isso, a maior parte do produto entra no organismo e sai intacta – não é digerida. Quando uma pequena quantidade de chiclete chega aos intestinos, não é capaz de prejudicar ou bloquear a região e segue para ser eliminada. Porém, se essa massa fica com mais de dois cm de diâmetro, “raramente será expelida do estômago e pode, sim, ‘entupir’ o órgão”, relata a especialista.

Leia também: Refluxo: por que alguns alimentos elevam risco



Os chicletes não grudam parte do trato digestivo, como disseminado no mito, já que viram “massas duras como pedras”. Mas exigem uma remoção cirúrgica em caso de obstrução do órgão. Para saber se a goma de mascar se acumulou de forma prejudicial, Karen disse que a pessoa fica com a sensação de saciada mesmo após uma refeição comum e pode apresentar náusea, vômitos e dor.

“Em algumas situações pode alterar o revestimento do trato gastrointestinal e causar sangramento digestivo, obstruir total ou parcialmente o estômago, o intestino delgado ou, raramente, o intestino grosso, podendo provocar cólicas abdominais, distensão, náusea e vômitos”, afirma a médica.