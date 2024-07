Aos 24 anos, a publicitária Nara Gregorini viralizou nas redes sociais ao contar como descobriu seu diagnóstico de gastroparesia, uma doença intestinal que causa um retardo na digestão, após comer um x-burguer em um restaurante bastante recomendado nas redes sociais. A jovem diz que após comer o sanduíche, que tinha apenas pão, queijo e carne, teve uma infecção intestinal e foi parar no hospital.





"Em março de 2022, fui a um restaurante em São Paulo (SP), que estava sendo bastante comentado nas redes sociais. (...) No dia seguinte, acordei passando muito mal, eu mal conseguia ficar em pé e andar. Fui ao hospital e os médicos decidiram me internar para fazer exames e ver o que tinha. Foram feitos diversos exames e os médicos disseram que eu estava com intoxicação alimentar por causa do que comi. E por causa dessa intoxicação estava com infecção no estômago e no intestino”, contou.





Depois de cinco dias internada, Nara teve alta, mas ainda não se sentia bem e convivia com vômitos, enjoos e dores abdominais. Isso afetou sua alimentação e as idas ao hospital se tornaram constantes. Ela conta que chegou a perder 13 kg por conta disso.





Um ano depois de começar a investigar o que lhe deixava mal, Nara finalmente recebeu seu diagnóstico: ela tinha desenvolvido gastroparesia a partir da intoxicação alimentar após comer o lanche. Segundo a Revista da Associação Médica Brasileira, a gastroparesia consiste na diminuição da força contrátil da musculatura do estômago e na demora da digestão. A condição é causada pela incapacidade do estômago de prover ritmo adequado de esvaziamento gástrico.





“Se uma pessoa leva duas horas para digerir uma refeição, eu demoro cinco, por exemplo”, contou a jovem. Para controlar a situação, ela precisou passar por uma dieta rigorosa, sem glúten, lactose e carne vermelha. Ela afirma, ainda, que os médicos a aconselharam a ingerir apenas alimentos pastosos e líquidos, mas ainda não conseguiu abrir mão das refeições sólidas.





“Para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, tomo remédios antes de cada refeição para tentar ajudar na digestão. Minha vida mudou totalmente desde que comi aquele lanche. Ainda vou bastante ao hospital, então chega a ser bem cansativo porque toda semana, pelo menos um dia, tenho que ir ao hospital por estar em uma crise”, narra. Ela ainda acrescenta que sente falta de coisas que gostava muito, como pastel e batata frita.





Gastroparesia

Os principais sintomas da gastroparesia são náusea, enjoo, vômito, sensação de estômago cheio constante, acúmulo de gases e desconforto abdominal. Existem várias causas para a doença, incluindo associação com outros quadros e condições.





Um artigo da Revista da Associação Médica Brasileira citou correlação com:





Afecções neuromusculares Diabetes mellitus Doenças do colágeno Esclerose sistêmica progressiva Dermatomiosite Pseudo-obstrução intestinal crônica Miopatias familiais Neuropatias viscerais Distrofia miotônica Disritmias gástricas idiopáticas Estados pós-operatórios Distúrbios neuropsiquiátricos Anorexia nervosa Vômitos psicogênicos Infecções virais Influenza A Citomegalovírus Mononucleose Grupo herpes-varicela Outros agentes Distúrbios eletrolíticos Distúrbios metabólicos Hipotiroidismo Hipoparatiroidismo Uremia Gravidez Medicamentos Anticolinérgicos Antidepressivos Agonistas beta-adrenérgicos Agonistas dopaminérgicos Bloqueadores de canais de cálcio Opióides Outras condições Causas desconhecidas





A doença não tem cura, mas tem um tratamento que evita o aparecimento das crises. O acompanhamento com o gastroenterologista inclui mudanças na dieta, medicamentos para estimular o esvaziamento do estômago, terapia nutricional e, em casos graves, procedimentos endoscópicos ou cirurgia.