Após uma reunião de amigos e familiares, ou mesmo no dia a dia, é comum que haja sobras de comida. Contudo, cada alimento possui suas especificações de armazenamento adequado e pensar nisso é essencial para prevenir doenças transmitidas por contaminações alimentares. Então, quanto tempo temos para refrigerar ou congelar as sobras? Quais são as variações de acordo com o prato? Tire suas dúvidas aqui:



Segundo Savana Everhart Nunn, especialista em segurança alimentar da Universidade Estadual da Carolina do Norte, muitos pratos populares são classificados como alimentos TCS (Controle de Tempo/Temperatura para Segurança). Esses alimentos criam condições favoráveis para o crescimento de microrganismos nocivos quando expostos a temperaturas inadequadas. A chamada “Zona de Perigo de Temperatura” vai de 5°C a 57°C, e é crucial refrigerar ou congelar esses alimentos em até quatro horas após entrarem nessa zona.

Confira exemplos de alimentos:

Vegetais cozidos

Frutas cortadas

Carnes

Laticínios

Aves

Frutos do mar

Massas

Tortas cremosas

Pratos com queijo ou chantilly

Como refrigerar corretamente

Usar recipientes rasos e pequenos facilita o resfriamento rápido. Não hesite em colocar alimentos quentes diretamente na geladeira, mas evite empilhar os recipientes para garantir boa circulação de ar.

Além disso, organize a geladeira para evitar contaminação cruzada: alimentos prontos para consumo, como frutas, queijos e carnes frias, devem ficar na prateleira de cima, enquanto sobras e outros itens crus devem ficar nas prateleiras inferiores. Um termômetro de geladeira é útil para garantir que a temperatura interna permaneça em 5°C (41°F) ou menos, permitindo que as sobras sejam consumidas em segurança por até sete dias.

Dicas para congelamento seguro

Se não pretende consumir as sobras em poucos dias, congele-as seguindo as mesmas dicas de organização. Use recipientes herméticos (que vedam completamente os alimentos) para evitar 'queimaduras' de congelador (quando aparecem pontas secas nos alimentos) e prefira congelar os alimentos rapidamente. Embora alimentos congelados sejam seguros por tempo indeterminado, a qualidade pode se deteriorar com o tempo e alguns não foram feitos para se congelar (veja mais detalhes abaixo)

Quando for descongelar, opte por métodos seguros: na geladeira, em água fria ou no micro-ondas. Alimentos menores podem descongelar durante a noite, enquanto porções maiores podem levar até dois dias. Ao usar a opção de água fria, mantenha os alimentos em sacos plásticos bem vedados e troque a água a cada 30 minutos.

Armazenar corretamente não só preserva os alimentos, como garante que eles sejam aproveitados de forma segura e saborosa.

Apesar de alimentos congelados serem seguros por tempo indeterminado, nem todos eles congelam bem. Veja lista de alimentos para não congelar feita pela National Center For Home Food Preservation, da Universidade da Georgia, nos EUA:

Repolho, aipo, agrião, pepino, escarola, alface, salsa e rabanete

Batatas irlandesas, assadas ou cozidas

Macarrão, espaguete ou arroz cozido

Claras de ovos cozidas

Merengue

Coberturas feitas de clara de ovo

Recheios de creme ou creme

Molhos de leite

Nata

Coberturas de queijo ou migalhas

Maionese ou molho para salada

Gelatina

Geleia de fruta

Alimentos fritos

*Com informações do Futurity





