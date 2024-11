Para quem busca prevenir uma gravidez ou se preparar para conceber uma nova vida, entender as diferentes fases do ciclo menstrual e as mudanças no organismo faz toda a diferença. O período fértil, uma das fases mais cercadas de dúvidas, representa o momento em que a mulher está mais propensa a engravidar. Normalmente, ele ocorre alguns dias antes e depois da fase de ovulação – essa, por sua vez, geralmente, acontece por volta de 14 dias antes do próximo ciclo menstrual.

Apesar de parecer um tema complexo, entender o próprio corpo nesse período não precisa ser uma tarefa tão difícil. Segundo Dominique dos Reis, ginecologista do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (Cejam), é justamente a falta de informações corretas que leva ao surgimento de muitas crenças sobre o assunto.

Por isso, para ajudar a desmistificá-lo, a especialista responde a alguns dos principais questionamentos sobre o período fértil. Confira abaixo:

1. O corpo dá sinais de que está no período fértil?

Verdade. Os sinais incluem mudanças na secreção cervical, que se tornam mais claros, viscosos e elásticos, aumento da libido, leve dor ou desconforto na região do abdômen, conhecida como dor de ovulação, e, em alguns casos, sensibilidade nos seios.

2. Existem fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente o período?

Verdade. Fatores como a saúde em geral, estresse, má alimentação e condições médicas podem afetar a ovulação e, consequentemente, o período fértil. O estresse, por exemplo, pode causar ciclos irregulares. A alimentação também é importante e merece atenção, já que uma dieta balanceada pode ajudar a regular os hormônios e melhorar a fertilidade.

3. Toda mulher vai ter período fértil?

Mito. Embora a maioria das mulheres em idade reprodutiva vivenciem o período fértil, algumas podem sofrer com distúrbios que afetam diretamente a ovulação, como por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos (SOP).

4. A idade afeta a fertilidade?

Verdade. A fertilidade geralmente vai diminuindo com a idade, principalmente após os 35 anos, devido à redução na quantidade e qualidade dos óvulos.

5. É impossível para mulheres com ciclos irregulares identificar os seus períodos férteis?

Mito. Mulheres com ciclos irregulares podem, sim, monitorar sinais físicos, como a temperatura basal do corpo e a consistência do muco cervical. Podem também considerar o uso de testes de ovulação disponíveis em farmácias, para facilitar o processo.

6. Os aplicativos e calculadoras de fertilidade são realmente eficazes?

Verdade. Eles podem ajudar, especialmente mulheres com ciclos regulares. Mas é importante combinar essas ferramentas com o monitoramento de sinais físicos e teste de ovulação para maior assertividade.

7. A mulher só consegue engravidar nesse período?

Mito. Apesar de a chance de engravidar ser muito maior durante o período fértil, ainda é possível engravidar fora dele, embora as chances sejam significativamente menores.

8. Então, ter relações sexuais durante a menstruação pode diminuir as chances de engravidar?

Mito. Apesar de ser menos provável engravidar durante a menstruação, não é impossível, se a ovulação ocorrer logo após o término do ciclo menstrual.

9. Por fim, existem boatos de que mulheres têm cheiro diferente quando estão férteis, isso é real?

Verdade. Algumas pesquisas sugerem que as mulheres realmente podem emitir odores mais atraentes durante o período fértil, influenciados por alterações hormonais.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia