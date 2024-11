A ginecomastia se caracteriza pelo inchaço do tecido mamário masculino

O ex-BBB Caio Afiune veio até suas suas redes sociais para demonstrar a satisfação com os resultados da cirurgia que realizou no primeiro semestre deste ano para tratar a ginecomastia. A condição se caracteriza pelo aumento anormal das glândulas mamárias em homens (veja mais detalhes abaixo).



“Isso me incomodava muito. Se você tem a oportunidade de fazer um procedimento, faça”, afirmou o ex-BBB, que tem 35 anos e destacou a importância de priorizar o bem-estar pessoal. “Não importa a opinião dos outros, o que conta é a sua. É um cuidado com a sua saúde mental também, porque afeta a autoestima. Estou muito feliz e realizado.”

O que é a ginecomastia?

A ginecomastia se caracteriza pelo inchaço do tecido mamário masculino, como também sensibilidade na região, causados por um desequilíbrio hormonal, segundo o Hospital Albert Einstein. Ou seja, a redução do hormônio masculino (testosterona) ou o aumento do hormônio feminino (estrogênio).

Ela é mais comum na puberdade, afetando cerca de 60% dos adolescentes, mas também pode ocorrer no envelhecimento e no nascimento, momentos em que o corpo passa por transformações hormonais. A condição pode ser ocasionada por doenças como hipertireoidismo, além de uso de anabolizantes e medicamentos específicos.

Quando ocorre fora dos períodos esperados ou quando ocorre secreção nos mamilos, sinais inflamatórios (vermelhidão, calor), aumento muito rápido ou dor intensa nas mamas, a condição deve ser analisada por um especialista.

O tratamento pode envolver além de cirurgia, o uso de medicamentos que bloqueiam a ação do estrogênio, além da suspensão do uso de anabolizantes e medicamentos que estejam agravando condição.

