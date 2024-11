Piercings, clareamentos e outros procedimentos caseiros, ou mesmo novas modas que se tornam virais nas redes sociais, podem ser perigosas para a saúde bucal. Mesmo parecendo procedimentos simples, em sua maior parte estéticos, eles apresentam riscos diversos para os dentes, podendo causar danos irreversíveis, ou pelo menos, muito complexos de se tratar.



Brunna Bastos da GUM, mestre e cirurgiã-dentista pela Faculdade de Odontologia da USP, comenta algumas das trends mais famosas nas redes para explicar por que elas são prejudiciais à saúde, demonstrando os perigos que não são mencionados nas redes sociais.



1. Piercing nos dentes em casa

Chamados também de grillz, os piercings dentais, tipo de acessório colado temporariamente no dente com um adesivo de base ou fixado com resina odontológica para decorar o sorriso com finalidade estética, tornaram-se trend nas redes sociais. Entretanto, apesar de ser um procedimento indolor e relativamente rápido, a colocação desse piercing não deve ser feita de modo caseiro.

Para tal, um dentista precisa avaliar o nível de higiene bucal do paciente e orientá-lo sobre a importância da correta higienização e cuidados. O paciente precisa entender que o benefício é apenas estético e não funcional e a sua colocação deve ser realizada em um ambiente estéril e por um profissional, uma vez que, se não realizado corretamente, apresenta riscos como danos ao esmalte dos dentes, se soltar da boca enquanto a pessoa mastiga ou mesmo enquanto dorme.







2. Clareamentos caseiros

Uma das tendências mais populares no TikTok é o clareamento ou branqueamento caseiro. Diversos tutoriais são publicados na rede, utilizando bicarbonato de sódio, limão e carvão. Embora esses materiais sejam princípios ativos de muitos produtos clareadores disponíveis no mercado, eles apresentam perigos se usados sem orientação e na concentração incorreta. "Esses materiais são muito abrasivos e podem danificar o esmalte dentário, ocasionar queimaduras e danos irreversíveis, podendo custar ainda mais caro no futuro do que um procedimento clareador feito corretamente, sob orientação profissional", alerta Brunna.



3. Lixar ou cortar os próprios dentes

Outra tendência das redes é o ato de lixar dos próprios dentes usando lixas de unha, com a intenção de corrigir falhas no formato e pedaços lascados, ou mesmo o tamanho não desejado. Essa intervenção caseira e terror dos dentistas pode causar danos significativos, destruindo o esmalte do dente, causando enfraquecimento da estrutura dentária em casos extremos, até mesmo levando a perda dos dentes.



O desgaste do esmalte dental feito de maneira irresponsável pode ocasionar a exposição da dentina, que quando exposta, além de ocasionar sensibilidade, toda a estrutura e proteção dental é perdida, trazendo consequências terríveis para a saúde bucal. “Dentes são permanentes, e não se regeneram”, explica Brunna.

"Se você não está feliz com a estética do seu sorriso, o mais recomendado é procurar um dentista, pois ele é o profissional capacitado avaliar a sua situação e sugerir as melhores opções de tratamento, realizando os procedimentos corretos e adequados. Procedimentos estéticos, como clareamento ou recontorno dental, devem sempre ser realizados sob a orientação de um profissional qualificado, evitando danos permanentes e problemas futuros. Cuidar da saúde bucal com responsabilidade é essencial para manter um sorriso bonito e saudável".

