Conheça os riscos do clareamento dental

(foto: Cultura Mix/Reprodução da internet )











O ortodontista Fábio Bibancos, consultor da GUM, marca americana de cuidado bucal, explica que os dentes vão perdendo o tom branco com o tempo, pois é um processo natural do organismo que pode ser acelerado com o consumo de alguns alimentos, bebidas e vícios como o cigarro. De acordo com o dentista, procedimentos odontológicos desnecessários, como clareamento dental, podem tornar a aparência antinatural e danificar a matriz do dente. “O clareamento dental é uma das práticas odontológicas mais difundidas nos últimos tempos e muitos clientes obcecados com um sorriso branco insistem em utilizar os mais variados produtos sem a supervisão de um profissional”, afirma Fábio Bibancos. Ele explica que existem diferentes tipos de procedimentos para clareamento dental – os realizados no consultório pelo dentista e o caseiro, feito com moldeira personalizada (o dentista faz um molde dos dentes do paciente). Em ambos os tratamentos é fundamental o acompanhamento do dentista. O especialista cita os

principais pontos a serem levados em consideração

ao fazer clareamento:





» Fique atento às contraindicações

Pacientes com problemas de gengivite, periodontite ou cárie devem primeiro tratar a doença para depois iniciar qualquer procedimento estético. Isso porque os produtos utilizados para clareamento podem agravar essas doenças, prejudicando a saúde bucal. Recomenda-se também que grávidas e lactantes esperem o período de amamentação para então pensar nesse procedimento.





» Evite o uso de produtos abrasivos sem orientação médica

Bicarbonato de sódio, vinagre de maçã e outros itens são frequentemente apontados na internet como soluções eficazes para deixar os dentes mais brancos. Mas, na verdade, esses produtos são considerados abrasivos, isto é, desgastam o esmalte, tirando a camada protetora dos dentes, o que pode causar sensibilidade e acelerar o processo de escurecimento do dente.





» Siga as orientações do tratamento

Durante o clareamento, recomenda-se evitar o consumo de bebidas e alimentos com corantes, como vinho tinto, café, refrigerante e molho de tomate. Isso vale tanto durante quanto após o clareamento, pois os corantes podem manchar os dentes, impactando o resultado do tratamento. É importante também estar com a higiene bucal em dia.

















Doença mão-pé-boca

A síndrome mão-pé-boca é causada pelo vírus Coxsackie, sendo altamente contagioso. Pode ser passada de pessoa para pessoa por meio de objetos contaminados e fezes. Essa doença ocorre na maioria dos casos em menores de 5 anos, mas os adultos também podem ser infectados. “Por isso, após trocar o bebê deve ser feita uma higiene rigorosa das mãos. Todo cuidado é necessário, já que a transmissão pode ocorrer também pela saliva, tosse e espirro. Sendo assim, a criança que está com essa doença não deve ter contato com outras crianças”, alerta a pediatra Loretta Campos. Os sintomas surgem entre três e sete dias após a infecção. A criança apresenta febre alta, dor de garganta, e também ocorre uma diminuição do apetite e em alguns casos diarreia. Além disso, a síndrome pode evoluir para aftas na boca, deixando as crianças irritadas, e lesões na pele tipo “bolhas” nas mãos, pés (palma e planta) que causam coceira, na região do períneo e em todo o corpo. O tratamento consiste no controle dos sintomas, ou seja, fazer uso de medicamentos para a coceira, antitérmicos, analgésico, pomadas para a dor das aftas.









De olho nas roupas molhadas no verão

A estação mais esperada do ano para quem curte praia e piscina chegou. É neste momento que a atenção deve ser redobrada quando o assunto é a saúde íntima. Isso porque o calor e a umidade são cenários propícios para a proliferação do Candida, fungo natural do corpo que, ao aumentar de maneira desordenada, pode ocasionar uma infecção chamada candidíase. No verão, o fato de as mulheres transpirarem mais e utilizarem maiôs e biquínis molhados por um longo período favorece o surgimento da candidíase vaginal. Apesar de simples de tratar, o problema pode gerar sintomas incômodos. Para evitar o surgimento desse tipo de infecção, o médico ginecologista e obstetra José Bento dá algumas dicas simples, mas muito úteis:





– Leve uma peça reserva da parte de baixo do biquíni ou um outro maiô

– Utilize o secador de cabelos para secar a região genital após o banho, sempre com o ar frio

– Dê preferência à calcinha de algodão e abuse de saias. Essas peças evitam que a região sofra com o aumento de temperatura e da umidade ocasionadas pelo suor

– Durma sem calcinha. Esse hábito pode ser um dos mais eficazes para evitar a proliferação de fungos e bactérias na vagina

(foto: Valeria Marcondes/Divulgação)

Tratamentos para driblar a queda de cabelo

Uma pessoa pode perder cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia, o que é natural considerando que existem mais de 100 mil fios no couro cabeludo e cada um deles tem um ciclo de vida marcado por fases de crescimento, repouso e queda. Atualmente, existem terapias modernas e eficazes, minimamente invasivas, para driblar a queda dos fios, mas antes é preciso diagnosticar a origem do problema e se é uma queda difusa ou localizada. “A alopecia areata é uma doença inflamatória ligada a fatores genéticos e imunológicos (doenças autoimunes como vitiligo e lúpus), que pode ser agravada pelo estresse ou um quadro infeccioso”, explica o cirurgião plástico André Giannini, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Membro da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC). O tratamento com laser e LED, também conhecido como fototerapia, aumenta a elasticidade cutânea e a produção do colágeno, fundamental para a sobrevida do folículo piloso. A mesoterapia capilar estimula os folículos, reduz a queda dos fios e promove seu crescimento e fortalecimento. Há ainda o microagulhamento capilar, que estimula a produção de colágeno e queratina, essenciais para aumentar a sobrevida do folículo piloso e formar fios.













(foto: Bolsa Blindada/Reprodução da internet)



Maquiagem para o ano-novo

As tendências de maquiagem para as festas de fim de ano incluem muito brilho e cores que são a cara do próximo verão. Seja na praia ou em festas glamourosas, tem maquiagem para o ano-novo de 2019 para todos os gostos. E para ajudar nos preparativos, o expert da rede Walter’s Coiffeur, Rayan Rise, preparou algumas dicas valiosas para você arrasar na make.





– Se joga no brilho

Nada combina tão bem com a virada de ano quanto brilho. Seja na pálpebra, ou em algumas áreas do rosto, o glitter ou purpurina são a cara do ano-novo. O iluminador fica ainda mais desejado e hit no verão, já que traz naturalidade ao look, além de destacar pontos estratégicos do rosto. Para o ano-novo, pode apostar no iluminador potente em diferentes tons, como rosa, laranja, pink e nudes, além dos tradicionais dourados, perolados, prateados, lilás, branco e bronze. A dica é se jogar e abusar no brilho.





– Néon para as ousadas

O néon veio para ficar na temporada 2019/2020, e isso inclui na make. Para as mais ousadas, apostar nas cores néon nas pálpebras ou no delineado é a pedida certa. Seja com sombras vibrantes no canto lacrimal dos olhos, até o delineado gatinho, a maquiagem traz um ar descolado ao look e vibrante.





– Cut crease nos olhos

A técnica de cut crease da sombra dos olhos é moderna e superatual na make. O efeito pode ser mais aberto ou fechado, dependendo do formato do olho. A particularidade dessa maquiagem é o côncavo, a parte mais funda dos olhos, bem definido. Utiliza-se uma sombra mais escura na parte superior às dobras do olho e corretivo com pigmentação mais clara na pálpebra para marcar o corte. Como o efeito marca bastante o côncavo, é recomendado para pessoas que querem aprofundar essa parte dos olhos.





– Efeito glossy

Seja na pele natural e iluminada, ou nos olhos e boca, a técnica glossy é uma queridinha certa para as festas de ano-novo. A maneira de usar o produto, que veio fazendo sucesso em 2019, mantém-se como uma ótima opção para produções mais hidratadas e naturais e promete bombar em 2020. Para a pele, os hidratantes, óleos e séruns, bem como os blushes em formato glossy, continuam sendo ótimos aliados tanto no dia a dia quanto na hora da make. Para os olhos, a dica é aplicar gloss labial na pálpebra móvel com os dedos, sozinha ou por cima de sombras coloridas. Na boca, use e abuse do gloss labial da sua escolha.





– Sobrancelhas naturais

A tendência de sobrancelhas grossas, naturais e desarrumadas foi um grande hit de 2019, e pretende continuar no ano de 2020. A ideia é deixá-las mais bagunçadas e despojadas, como se não tivessem sido feitas, deixando-as o mais natural e "verdadeira" possível. Para isso, retoque apenas as falhas mais visíveis e penteie os pelos para cima.