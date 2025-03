Hair care: cuidados com os cabelos é tendência em 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O mercado de haircare tem se expandido cada vez mais, com marcas investindo em tecnologia e inovação para oferecer produtos de alta performance que atendam às diferentes necessidades dos consumidores.

Entre tratamentos profissionais e cuidados diários, o segmento evoluiu para proporcionar não apenas beleza, mas também saúde capilar, com fórmulas que combinam ingredientes nutritivos, sustentáveis e eficazes.

A demanda por cosméticos capilares sofisticados cresceu nos últimos anos, impulsionada tanto por profissionais do setor quanto por consumidores que buscam resultados de salão dentro de casa.

É o caso da Braé, marca premium que se consolidou no mercado. Fundada em 2015, a empresa nasceu em Miami e se estabeleceu em São Paulo, trazendo um conceito de haircare sofisticado e de alta performance. Além dos produtos profissionais, a Braé tem investido em uma nova frente para tornar seus cosméticos mais acessíveis ao consumidor final. Um exemplo é a recente linha Braé Stages, que marcou a entrada da empresa em um novo segmento de mercado, unindo qualidade e custo-benefício.

Ao todo, são cinco linhas de produtos: Hydration, Nutrition, Blonding, Color Protect e Oil Control. Todas elas incluem shampoos, condicionadores, máscaras e finalizadores, voltados para diferentes necessidades capilares, como hidratação, nutrição, proteção da cor e controle de oleosidade.

Produtos da linha Braé Stages Braé

O Estado de Minas testou a linha Nutrition e conta se vale a pena.

Shampoo

O Shampoo da linha Brae stages Nutrition promete nutrição intensa, especialmente para cabelos secos e ressecados. A marca promete limpeza suave, controle do frizz e brilho e maciez nos fios.

A fórmula contém diversos ativos, como complexo de lipoproteínas, conhecido por seu poder de nutrição e restauração. Já o óleo de macadâmia e os extratos de coco e amêndoas proporcionam hidratação aos cabelos.

De fato, o cabelo se torna outro após a aplicação, ficando muito macio e brilhante. Ele não deixa os fios embaraçados e é uma boa opção para os momentos em que precisa de um tratamento de choque no cabelo. No entanto, algumas pessoas podem não gostar tanto do efeito de limpeza. Por isso, a recomendação é usar outro produto para uma pré-limpeza ou aplicar o shampoo da Braé duas vezes antes de dar o próximo passo na lavagem.

O cheiro é sofisticado, com aroma floral, musk e amadeirado. As notas de topo são pétalas de rosa, flor de baunilha e ameixa. As notas de corpo são rosa, orquídea, jasmim e notas ozônicas. As notas de fundo são cedro, sândalo, musk e baunilha.

A embalagem, com 250 ml, custa R$ 69,90.

Condicionador

O segundo produto é o Braé Stages Nutrition Condicionador, que promete hidratação intensa, fios macios e desembaraçados, redução do frizz e das pontas duplas. Para isso, a fórmula conta com extrato de aloe vera, conhecido por seu poder de hidratação.

Os ingredientes também incluem complexo de lipoproteínas e aminoácidos, que promovem a restauração da fibra capilar, dando aspecto saudável aos fios. Na prática, o efeito é de “desmaia cabelo”, com ele ficando leve, solto e desembaraçado.

Especialmente quando combinado com a máscara de tratamento, o condicionador permite acabamento de salão em casa. Apesar de ter o mesmo aroma do shampoo, o creme tem aroma mais leve. Com 250 ml, o produto custa R$ 79,90.

Máscara

A Braé Stages Nutrition Máscara Capilar promete uma nutrição profunda para cabelos danificados, devolvendo a vitalidade e o brilho dos fios. Além disso, uma restauração completa da fibra capilar, reduzindo a porosidade e controlando o frizz.

A fórmula inclui um complexo de lipoproteínas: nutre profundamente os fios, restaurando o brilho e a maciez desde a raiz até as pontas. Já o óleo de macadâmia e os extratos de coco e amêndoas proporcionam hidratação intensa e vitalidade.

Com 10 minutos, o cabelo se transforma, ficando muito mais forte e brilhante. Além disso, ele rende muito. O pote de 200g custa R$ 99.

Outras opções de hair care

Além da Braé, conheça algumas outras opções de várias faixas de preço que estão no mercado de cuidado capilar: