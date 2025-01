Os batons talvez sejam os cosméticos mais populares do mundo. Especialmente quando se trata dos clássicos batons em bala (ou bastão). Com tanta popularidade, como se destacar nesse nicho?

A Klasmé, marca foi criada na Coreia do Sul e presente no mercado brasileiro, apostou na sofisticação para se destacar, unindo elegância, cuidado com os lábios e versatilidade em um único produto. Ao todo, são oito tonalidades neutras e sofisticadas, com acabamento hidratante e embalagem luxuosa. Mas será que o produto é realmente indispensável ou apenas mais um na necessaire? O Estado de Minas testou e tira todas as suas dúvidas.

Tons do batom da Klasmé Klasmé

Uma embalagem que fala por si só

É impossível não se encantar com a embalagem dos batons da Klasmé, que dão uma percepção luxuosa para o produto. A tampa é em preto, com detalhes prateados e um espelho embutido. A parte da bala é totalmente prateado e, para abrir, é preciso fazer um clique.

Isso quer dizer que, mais do que ser bonita, ela é prática, pois permite aplicação e retoque em qualquer lugar. Além disso, o sistema de clique garante que o batom permaneça fechado na bolsa, sem nenhuma confusão.

Definitivamente, a embalagem é um atrativo, especialmente para quem gosta de produtos que valorizam tanto a estética quanto a praticidade. Esse é um dos principais fatores que tornam esse batom uma ótima opção de presente, já que é de encher os olhos de qualquer um.

Fórmula

A composição dos batons é rica em ingredientes hidratantes, como óleo de jojoba e cera de carnaúba, garantindo uma sensação confortável e macia nos lábios. Essa combinação é ideal para quem sofre com ressecamento ou busca um batom de uso diário. Além disso, a fórmula entrega uma cobertura intensa, oferecendo cor uniforme já na primeira aplicação, um feito notável para batons hidratantes.

Vale lembrar que esses benefícios podem prejudicar a fixação nos lábios. Esse é um batom que transfere muito, não sendo a melhor opção para quem não gosta de retoques.

A fórmula é vegana e cruelty free. No entanto, alguns ingredientes levantam questões. O óleo mineral, amplamente usado na indústria cosmética, é seguro para uso tópico, mas pode ser motivo de preocupação para consumidores que preferem evitar derivados de petróleo em seus produtos. Já o fenoxietanol, conservante presente na fórmula, é considerado seguro em baixas concentrações, mas pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Outro ponto a se considerar são os perfumes adicionados, que, embora contribuam para a experiência sensorial, podem ser irritantes para peles mais sensíveis ou alérgicas.

Vale a pena?

Os batons da Klasmé são perfeitos para quem valoriza conforto, praticidade e elegância no dia a dia. Com uma paleta de cores discretas e versáteis, eles atendem a um público que busca sofisticação sem exageros. São ideais para o dia a dia ou para quem não gosta de ousar em looks de festas.

Por outro lado, consumidores que priorizam fórmulas com ingredientes naturais ou longa duração podem não achar o produto tão atrativo. Como a fixação é limitada devido ao acabamento cremoso, os batons exigem reaplicações frequentes, o que pode ser um ponto negativo para quem prefere produtos de alta performance.

Ao preço de R$ 79 cada, os batons da Klasmé não são os mais acessíveis do mercado. No entanto, eles oferecem qualidade, conforto e uma experiência de luxo que justificam o valor, especialmente para quem aprecia produtos premium.

Para efeito de comparação, marcas importadas, como Kiko Milano, oferecem batons na mesma faixa de preço, mas com embalagens simples, sem o mesmo apelo visual. Outro batom da marca, vendido a R$ 169, talvez seja o que mais se aproxima, entregando uma embalagem extremamente sofisticada e acabamento impecável. Já os famosos batons da MAC, vendidos a R$ 139, são outra opção do mercado.