Na contagem regressiva para a chegada de 2025, você já decidiu qual make vai usar na virada de ano? O maquiador oficial da Natura, Marcos Costa, dá dicas para deixar o visual perfeito para a comemoração.

Make para praia Marcos Costa / Natura

Quem vai curtir na praia, deve apostar em uma make mais leve e muito iluminada. O maquiador sugere começar aplicando um iluminador perolado nas áreas de contorno do rosto, adicionando um toque de um iluminador mais escuro nas maçãs do rosto.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O passo seguinte é misturar bem os dois tons, aplicando suavemente a mistura nas têmporas, na parte superior das bochechas e na ponte do nariz. Nos olhos, a dica é caprichar na máscara de cílios. De preferência, resistente à água, para resistir às ondas. Nos lábios, um batom de longa duração, para não precisar de retoque.

Make para festas sofisticadas Marcos Costa / Natura

Para quem vai passar o réveillon em uma festa sofisticada, a dica de Marcos é fazer uma make dramática nos olhos. Depois de preparar a pele, comece aplicando uma sombra escura nos cantos externos superiores e inferiores dos olhos. Depois, venha com uma sombra com brilho (o dourado é uma ótima opção) contornando a parte externa dos olhos.





Para intensificar o olhar, aplique e esfume um lápis preto rente aos cílios superiores e inferiores, criando um efeito esfumado e dramático. Finalize com máscara de cílios. Nos lábios, use um batom hidratante, que dá um glow nos lábios. Não esqueça de caprichar no blush e iluminador.

Make para festas sofisticadas Marcos Costa / Natura

Outra opção é dar foco nos lábios, com um batom pink. Para contrastar com o tom mais frio, aplique um blush bronze nas maçãs do rosto. O passo seguinte é a máscara de cílios. Em seguida, faça um delineado gatinho. Para dar um toque de luz, finalize com um pouco de sombra dourada nos cantos internos das pálpebras superiores.

Para as modernas

Para quem quer um look mais moderno, comece usando um lápis preto rente aos cílios superiores e inferiores, criando uma base dramática. Em seguida, esfume o produto e puxe as laterais, tanto internas quanto externas, formando um delineado esfumado.

Make moderna Marcos Costa / Natura

Em seguida, use uma sombra escura nos cantos externos dos olhos. Para iluminar o olhar, use a sombra dourada rente às sobrancelhas. Finalize os olhos com máscara de cílios.





Na pele, aplique um blush rosa queimado. Nos lábios, o maquiador sugere uma combinação de vermelho no centro e rosa no restante da boca. “A combinação de rosa e vermelho é moderna, elegante e harmoniza com todos os tons de pele!”, salienta.