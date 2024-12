Ainda não comprou o presente para aquela pessoa especial? Nós podemos te ajudar. Ao longo do ano, o Estado de Minas recebeu diversos produtos ligados ao autocuidado, como skincare, maquiagem e cuidado com os cabelos. Agora, é hora de te dizer o que vale a pena para encantar neste Natal.





Para brilhar no verão

Os iluminadores corporais são ótimas opções para valorizar as pernas em um look de verão. E, melhor ainda, hidratar a pele e dar o efeito de bronzeado (sem precisar se expor ao sol). É o caso do Glow Body Lotion, da Anaconda. O produto contém essência de frutas vermelhas, deixando a pele iluminada, hidratada e com efeito bronzeador automático. O produto custa em torno de R$ 50.

Outro iluminador corporal testado – e aprovado – pela reportagem foi o Gel Glitter Faces, da Natura. Ideal para quem curte arrasar em um festival, o produto tem partículas de glitter, que dão um brilho intenso ao visual. Além de tudo, ele é hidratante e com rápida absorção. O Gel pode ser aplicado no rosto, olhos e corpo. Você encontra o produto a R$ 40.





Cuidado do corpo e da mente

Outra ideia de presente são os produtos da linha Ritual Energiza, da Dalla. O lançamento promete cuidar do corpo, com esfoliante, manteiga hidratante e óleo em creme. Além disso, é ideal para quem gosta de se sentir cheirosa e tem até um body splash para isso.





Mas a grande novidade é a promessa de um boost de energia e disposição no dia a dia, tudo isso por causa dos óleos essenciais de Laranja Doce, Bergamota e Grapefruit. Os produtos custam entre R$ 39,90 e R$ 49,90.





Cheirosos de plantão

O mais novo lançamento da Boticário é uma boa dica de presente para quem gosta de cuidar do corpo com um cheirinho adocicado. A linha Cuide-se Bem Deleite Chocolatudo traz sabonete, esfoliante corporal e hidratante com cheirinho de leite com chocolate. Esse é o produto mais polêmico da nossa lista, já que o cheiro pode ser considerado enjoativo por algumas pessoas. Os preços variam entre R$ 13,90 e R$ 69,90.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Já para presentear aquele amigo alternativo que faz questão de estar sempre cheiroso, os Bomb Splashes da Bonnie e Clyde são ótimas opções. São quatro fragrâncias:

- Rebel's Scent (Notas de saída: Maçã Davana; Notas de corpo: Rosa, Cedro e Osmanthus; Notas de fundo: Baunilha, Fava tonka e Patchouli), que é unissex;

- Clyde’s Mistery (Notas de saída: Melão, Lavanda e Mandarina; Notas de corpo: Gerânio, Pimenta preta e Artemísia; Notas de fundo: Fava tonka, Patchouli e Ládano), que é masculina;

- Gangster (Notas de saída: Maçã, Laranja Amarga, Toranja e Limão; Notas de corpo: Gengibre, Canela, Gerânio e Cravo-da-Índia; Notas de fundo: Vetíver e Notas amadeiradas), também masculina;

- e Bonnie's Scandal (Notas de saída: Gardênia, Tuberosa e Laranja Sanguínea; Notas de corpo: Grapefruit, Jasmin Noir e Dama da noite; Notas de fundo: Cedro, Oud e Sândalo ), feminina. Cada uma custa R$ 79,90.





Skincare de milhões

A apresentadora Ana Hickmann tem uma linha completa de skincare, para deixar a pele perfeita. Os produtos incluem gel de limpeza para o rosto, hidratante rejuvenescedor noturno, hidratante matificante para o dia, hidratante para a área dos olhos e sérum de vitamina C 10%. Os preços variam de R$ 59,90 a R$ 79,90.





Outra marca que teve os produtos de skincare aprovados é a Vizzela. A linha queridinha da reportagem é o Oil Control, ideal para pessoas com peles mistas e oleosas. O tratamento inclui sabonete líquido, tônico energizante, gel esfoliante e hidratante protetor FPS 30. Os preços variam entre R$ 45,50 a R$ 65,90.





A próxima indicação é o lançamento da Dailus: a linha Skin Sweet. É uma boa opção para quem está começando a cuidar da pele, já que o principal chamariz é o cheirinho de fruta (cada produto tem um aroma diferente). A coleção tem gel de limpeza, cleansing balm, óleo regenerador, sérum vitamina C 10% e hidratante FPS 30. Os preços variam entre R$ 39,90 e R$ 59,90.

Especialmente para as adolescentes

Sabe aquela garota que está doida para começar a usar maquiagem e skincare, mas ainda é adolescente? O presente perfeito para ela é da Sweet Sixteen, uma marca mineira formulada especialmente para adolescentes.





Entre os destaques estão o gloss labial, o iluminador cremoso, o esfoliante facial e o gel secativo de espinhas. Os valores variam entre R$ 49,90 e R$ 99,90.

Cabelos perfeitos

Um bom kit para os cabelos também é uma ótima opção para presentear e, por aqui, nós testamos produtos de variados preços. Para quem quer gastar pouco, que tal o Kit de Hidratação Intensiva da Monange? Ele é ótimo para o dia a dia, especialmente para quem não tem química nos fios. E o preço é ótimo: R$ 23,50 o conjunto de xampu e condicionador.





Quem pode gastar um pouco mais pode optar pela linha Natura Lumina, relançada em 2024. Os produtos são completos para tratamento dos fios, com cronograma capilar completo. E ainda tem opção de refil. Os preços variam de R$ 35,90 a R$ 89,90.





Por fim, também testamos os produtos da Braé Hair Care, uma linha premium de cuidado capilar que vem viralizado nas redes sociais. Os produtos de alta performance garantem resultado de salão em casa. Os preços vão de R$ 39,90 a R$ 299,90.

Unhas poderosas

Que tal surpreender com um kit para deixar as unhas lindas para o final de ano? Testamos a linha Manicores, da Risqué, feita em parceria em manicures e com diversas opções de misturinhas. São oito cores, cada uma vendida a R$ 5,99.





Também da Risqué testamos os top coats da linha Diamond Gel, além de dar brilho e fazer o esmalte durar mais, dão um efeito especial para as unhas. O Efeito Paetê tem diversas partículas de glitter. Já o Cristal dá um efeito holográfico nas unhas. Cada um custa R$ 13,99.





Já para os tons pastel da linha Funky Flower, da Dailus, é ideal para quem adora tendências. A cobertura é ótima e o preço também: cada um custa R$ 7,99. A marca também conta com uma linha completa de cuidados para as unhas, como base fortificante e sérum pós alongamento. Os produtos de nail care custam entre R$ 15,90 e R$ 29,90.

Make completa

Agora, você confere dicas para presentear quem é apaixonado por make. A Max Love possui uma linha completa com 11 opções de primer, que vão deixar a pele pronta para receber a maquiagem. Tem opções mais hidratantes, com blur e muito mais. Cada um a partir de R$ 14,99.





De base, nossa sugestão é a Angel Wings, da Pri Lessa em parceria com a Catharine Hill. Com textura fluida, ela oferece alta cobertura e durabilidade. A cartela de cores tem 10 tons, bem distribuídos entre claros, médios e escuros. A base custa R$ 79,00.





Para completar a make, a Bauny tem a paleta multifuncional Skin Match para o rosto, olhos e lábios, com tons de iluminador, bronzer e blush. São duas opções: a clara e a escura. A paleta custa R$ 79,90.





Falando em paletas, outra opção é a paleta de sombras Soleil Sunset, da Vult. As cores são ótimas para montar looks para o verão. E custa R$ 33,90.





Para deixar a make dos olhos mais bonita, nada como uma máscara de cílios. A Avon com sua Genius 5 em 1 realça o olhar e deixa os cílios mais alongados e volumosos. O preço é R$ 54,90. Outra opção é a No Panda, da Vizzela, que tem um aplicador perfeito para quem tem poucos cílios, e está disponível nas cores preta, marrom e cereja. Cada uma custa R$ 49,90.