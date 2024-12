Na era da inteligência artificial (IA), as campanhas publicitárias deste Natal tornaram-se mais tecnológicas, práticas e rápidas em seus processos. No entanto, os resultados têm gerado um misto de sentimentos. Enquanto alguns apreciam a inovação, muitos consumidores e profissionais do mercado publicitário criticam a iniciativa. Nas redes sociais, os contrários afirmam que a IA prejudica o "espírito natalino" tradicional, tornando os comerciais mais frios e incapazes de capturar a mesma emoção e calor humano que uma campanha criada por seres humanos pode transmitir. Com isso, acreditam que as campanhas tendem a ficar cada vez mais mecânicas, menos autênticas e mais parecidas umas com as outras.



Esses críticos entendem que a IA pode afetar a conexão emocional das marcas com o público. A campanha que mais causou controvérsia foi da Coca-Cola, que usou IA para recriar um de seus comerciais mais famosos de 1995, "Holidays Are Coming". A abordagem gerou bastante debate. Enquanto alguns no meio publicitário apreciaram a modernização e a rapidez com que os anúncios foram criados, outros criticaram a falta de autenticidade e o "espírito natalino" tradicional. Nas redes, muitos consumidores usaram expressões agressivas como "lixo" ou "preguiçoso" para demonstrar descontentamento.



Apesar da polêmica, a verdade é que a IA chegou para ficar e deve ser entendida como uma ferramenta de trabalho, capaz de qualificar e potencializar o conhecimento humano. É certo também que, este ano, as campanhas natalinas tiveram um crescimento significativo. É preciso ter muita cautela para fazer uma relação direta com novas tecnologias. As principais marcas investiram alto em mídias, elevando o investimento para casa dos 20% no volume de publicidade na televisão em comparação ao ano anterior. A Cacau Show lidera o ranking com R$ 13,5 milhões em comerciais de TV, seguida de Tele Sena e Viva Sorte.



Mesmo com todo o investimento e inovações, as velhas estratégias do marketing emocional continuam marcantes e criaram conexões diretas com os consumidores. Campanhas populares que ofereciam brindes, desde panetones e chocotones até sorteios de carros e vales-compras, ajudam a manter o engajamento e a aumentar as vendas na ponta do processo.



Mas o que mexe mesmo com o emocional em períodos como este é o olhar profundo para a verdade social. O melhor exemplo de 2024 vem do comercial do Boticário. Mantendo sua tradição, a marca investiu no relacionamento humano ao provocar reflexão sobre o cuidado com as pessoas amadas como uma jornada natural da vida. Intitulada "Casa de Vidro", a maior produção audiovisual da história da marca retrata a realidade de diversas famílias brasileiras, de uma população cada vez mais envelhecida, destacando o momento em que os filhos assumem o cuidado dos pais.



O filme conta a história de uma família que se reúne para a ceia de Natal. Duas irmãs, que dividem os cuidados da mãe, entram em conflito na mesa. Por meio da metáfora que dá nome ao filme, a casa de vidro se fragiliza através de rachaduras conforme a discussão cresce. O pico de tensão dá espaço a um flashback da juventude das personagens, que se reconectam por meio do afeto e de boas lembranças de acolhimento. É do amor que têm uma pela outra que vem a reconciliação e a promessa de estarem sempre juntas, reconhecendo o valor da união e do cuidado por quem sempre cuidou delas: a mãe.



Tratar de temas focados em sustentabilidade, como o uso de embalagens recicláveis e doações para causas ambientais, também conquista o público mais consciente e engajado. Para isso, as empresas investem em pesquisas e tecnologias como a IA, que se torna aliada no processo de construção.



FATURAMENTO

No comércio, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o varejo brasileiro movimente cerca de R$ 69,75 bilhões durante este Natal. Esse valor representa um aumento real de 1,3% em relação ao mesmo período de 2023, considerando o impacto da inflação. Em Belo Horizonte, a expectativa de faturamento é bastante otimista. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) estima que as vendas possam injetar até R$ 6 bilhões na economia da cidade. Esse valor representa um crescimento significativo em relação aos anos anteriores, impulsionado pelo aumento da renda das famílias e pela melhoria da empregabilidade.



Além disso, a movimentação no comércio de BH deve ser a maior desde 2015. Segundo pesquisa, 74,43% dos moradores da capital afirmaram que pretendem comprar algum item para o período natalino, com um gasto médio de R$ 172,20 por presente. A cidade também investe na decoração, criando um ambiente festivo e alegre. A iluminação de Natal atrai muitos visitantes, tanto locais quanto turistas, o que resulta em aumento nas vendas para lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. As festas de fim de ano são um período de alta movimentação econômica, e a decoração natalina contribui para criar um clima propício ao consumo.



O uso de tecnologias emergentes para integrar sinergicamente as mídias têm sido eficazes em 2024, combinando TV, jornais, internet e mídias sociais na criação de uma experiência de marca coesa e contínua. No entanto, nada parece superar valores humanos como generosidade, amor e união familiar. Essas mensagens são as que mais ressoam com o público e ajudam a criar conexões profundas com o espírito natalino.

Briefing

DEZEMBRO VERMELHO

Para chamar a atenção para a prevenção e cuidados no enfrentamento do HIV/Aids, a Filadélfia desenvolveu a campanha digital "Proteção antes e depois de tudo", para a Secretaria de Saúde/MG. A campanha enfatiza o tema "Prevenção Combinada - o uso da camisinha e as Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP, respectivamente) e o teste de HIV.

REALIDADE

As peças contêm informação para uma realidade que não pode ficar encoberta. Inspirada no "conteúdo sensível" da web e das redes sociais, a ideia é aguçar a curiosidade do público e incentivar a procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, para conhecer todas as formas de se prevenir e praticar sexo seguro e sem julgamentos. Veja em https://www.instagram.com/p/DDqEfZ1STGv/.

NATAL EM DIAMANTINA

A programação natalina em Diamantina segue encantando moradores e visitantes. Com diversas atrações culturais, o projeto elaborado pela JH Eventos, "Santa Fé - Diamantina Natalina", com patrocínio da Cemig e realização da Prefeitura de Diamantina e Governo de Minas Gerais, transforma a cidade em um verdadeiro espetáculo de luzes, música, teatro e mineiridade. A programação completa em @Diamantina.natalina

VIVER NA MINERAÇÃO

A agência Viver Comunicação, fundada há 12 anos e que tem como sócias as jornalistas Kátia Soares e Sabrina Beckler, é parceira da Minérios&Minerales, revista especializada em mineração. Desde 1972, a Minérios&Minerales tem sido uma referência ao informar e detalhar tudo sobre o setor mineral no Brasil e no mundo.

IDENTIDADES

O evento Identidades 2024, promovido pelo Sinapro-MG (Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais), reuniu diretores de veículos de comunicação, profissionais e representantes das principais agências da capital e do interior mineiro. O encontro propor uma reflexão sobre as transformações e caminhos da publicidade no país.

DESAFIOS

O destaque foi a palestra do estrategista de comunicação Edmar Bulla, que destacou as tendências, os desafios e as oportunidades trazidos pela revolução digital. Ele enfatizou que, embora a inteligência artificial esteja moldando novos caminhos, "o verdadeiro diferencial das agências será a capacidade de integrar o fator humano: intuição, criatividade e capital intelectual às soluções tecnológicas".

TRANSFORMAÇÃO

Outro destaque foi o painel mediado por Marco Frade, para debater com especialistas os novos rumos da publicidade, a disrupção no mercado e as estratégias de adaptação. O painel promoveu reflexão aprofundada sobre as transformações do setor, destacando as oportunidades e desafios no contexto de um mercado em constante evolução.