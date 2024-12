Um dos casais mais famosos da história, Bonnie Parker e Clyde Barrow foram uma infame dupla de criminosos norte-americanos que ganhou notoriedade durante a Grande Depressão, na década de 1930. Juntos, lideraram uma gangue responsável por uma série de assaltos e envolvimento em homicídios. Suas atividades criminosas se concentraram principalmente no Centro-Oeste dos Estados Unidos, e eles rapidamente se tornaram figuras controversas, romantizadas pela mídia como símbolos de rebeldia contra um sistema econômico em colapso.

O casal foi morto em 1934, em uma emboscada policial, após meses de perseguição intensa. Mas a história continua fascinando o público e inspirando representações na cultura popular, incluindo filmes, livros e músicas. Aqui no Brasil, uma marca de Santa Catarina se inspirou no casal para lançar produtos de maquiagem multifuncionais, que também prometem proteger e cuidar da pele. “A beleza é uma arma e nós temos a munição”, diz o slogan.

O ClandeStick Multifuncional combina base, skincare e fator de proteção solar 99, com proteção 33 para raios UVA. Além disso, conta com uma combinação de ativos que prometem tratar da pele após a exposição ao sol. Mas o que será que o produto vale a pena? Confira nossa análise a seguir.

Embalagem do CandleStick Multifuncional da Bonnie e Clyde Reprodução

Sete opções de cor

Ao todo, o stick multifuncional está disponível em sete cores, sendo dois tons para pele clara, dois para média e dois para preta. Além disso, tem um tom incolor.





A cobertura é leve, sendo uma boa opção também para homens que querem dar um tapa no visual, sem parecer maquiado. Por conta da cobertura, a cartela de cores se adapta bem a vários tons de cor. Mas, por ter proteção solar, pode deixar um aspecto esbranquiçado na pele, especialmente em pessoas negras.





Quanto à textura, o stick é bem emoliente, sendo fácil de aplicar e espalhar. Isso faz com que o produto seja prático, não precisando de pincel ou esponja para fazer a make.





Cartela de cores inclui um tom incolor Reprodução

Ele tem um cheiro leve de cosmético, mas que não é necessariamente um perfume. Na pele, o toque é seco e o aspecto é de um leve glow, com viço natural. Quem tem pele mais oleosa pode sentir a necessidade de uma camada de pó para manter o toque seco, mas não é regra.





O stick é resistente à água e ao suor, mantendo a make intacta por horas. Ao fim do dia, a maquiagem sobrevive bem, saindo sem formar “buracos” no look.





Para a exposição ao sol, é ideal reaplicar o produto ao longo do dia

Ingredientes

A fórmula do CandleStick Multifuncional apresenta características bem equilibradas entre proteção, cuidado com a pele e sensorial agradável. A fórmula é vegana e livre de crueldade animal, além de ser considerada segura, com ingredientes amplamente reconhecidos e aprovados por agências reguladoras como a FDA e a ANVISA.





Quando o assunto é cuidados com a pele, o produto possui diversos ativos de proteção solar, como o Dióxido de Titânio (um filtro solar físico que protege contra os raios UVA e UVB), que também ajuda na cobertura da make; o Tinosorb S (um filtro solar químico que oferece alta proteção UVA e UVB); e o Uvinul A Plus (oferece proteção UVA de longa duração).

Tons de do CandleStick Multifuncional da Bonnie e Clyde Reprodução





No entanto, os filtros químicos podem impactar negativamente os ecossistemas marinhos. Isso pode ser uma preocupação para consumidores conscientes.





Além disso, a fórmula oferece benefícios extras: os antioxidantes Vitamina C (Ascorbyl Tetraisopalmitate) e Vitamina E (Tocoferol) ajudam a combater os danos dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. Já a combinação de hialuronatos de sódio em diferentes formas garante hidratação em várias camadas da pele. Por fim, ingredientes como óleo de oliva e extrato de romã são ricos em ácidos graxos e contribuem para a saúde da barreira cutânea.





Outro ponto importante diz respeito à fragrância, que aparece na fórmula. Isso porque o ingrediente pode irritar peles sensíveis.





Vale a pena?

O stick da Bonnie e Clyde custa R$ 119 e tem 18g. Existem vários produtos similares no mercado, mas a emoliência e facilidade para aplicar é o grande diferencial da marca.





O preço é semelhante ao dos concorrentes. O da Gaab Skin também tem seis cores e vem uma embalagem de 14g, com FPS 95, sendo vendido a R$ 137,70.





Já a Beyoung promete FPS 80, disponível em cinco cores. A embalagem tem 14g e custa R$ 119.





A Ollie possui seis tons, com FPS 95. O stick de 15g é vendido a R$ 139.