Um veterano que irradia vitalidade juvenil. Assim se caracteriza a Uniube - Universidade de Uberaba -, que comemora 77 anos esbanjando energia. Fundada em 27 de novembro de 1947, a então Faculdades Integradas de Uberaba (Fiube) se transformou na maior universidade do interior de Minas, construindo pilares sólidos apoiados no compromisso contínuo com a educação de qualidade e a formação de profissionais competentes e éticos.



A trajetória da Uniube é marcada por diversas conquistas, desde os cursos iniciais voltados à área de ciências agrárias até a moderna Universidade do Agro. A expansão estrutural e geográfica da instituição, que começou com uma sede modesta em Uberaba, alcançou quase todo o país com cursos de EaD (Ensino a Distância) que chegam a mais de 20 estados brasileiros e 260 polos. Sua infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e programas de pesquisa e extensão são destacados pela integração da universidade com a comunidade.



Na comunicação com o mercado, a universidade mostra como se adapta às transformações tecnológicas para atender às novas demandas do mercado de trabalho, sempre focada em inovações e na excelência do ensino. Na campanha de comemoração de seus 77 anos, a Uniube reforça seu forte compromisso social, um comportamento orgânico da instituição. Desde a fundação, a universidade desenvolve projetos que impactam positivamente a sociedade e promovem o desenvolvimento sustentável.

No novo posicionamento de marca no mercado, a Uniube amplia seu apoio aos esportes de alto rendimento. O processo, iniciado em 2021, coloca a universidade na disputa do mercado nacional entre os grandes grupos educacionais do país. A marca está presente em grandes eventos esportivos, como o Brasileirão Série B, o Campeonato Mundial de Vôlei, a Liga Nacional de Futsal e o apoio às atletas olímpicas campeãs do Vôlei de Praia em Paris 2024, Duda Lisboa e Ana Patrícia.



Em sua expansão territorial, a Uniube também completa 24 anos da oferta de cursos EaD. Na plataforma de estudos, também chamada de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os alunos contam com espaço de interatividade com tutores e mentores. Criado em 2010 pela própria instituição, o AVA Uniube online é moldado para acompanhar as evoluções tecnológicas e pedagógicas.



Na pós-graduação, há uma oferta variada de cursos lato sensu em todas as modalidades: presencial, ao vivo com aulas síncronas e no formato EaD. Na pós-graduação stricto sensu, são ofertados cinco mestrados - dois profissionais (Engenharia Química e Ambiental e Educação) e três acadêmicos (Educação, Odontologia e Medicina Veterinária) - e dois doutorados em Educação, sendo um acadêmico em Uberaba e um profissional em Uberlândia. Para fomentar a inovação e o empreendedorismo, a universidade possui a Incubadora de Negócios (Unitecne), que apoia ideias da instituição e da comunidade em geral, e o Escritório de Relações Internacionais (ERI), para auxiliar alunos em intercâmbio e promover convênios com instituições de ensino do exterior.



Nos projetos sociais, mais de 300 mil pessoas são atendidas anualmente por meio dos serviços das Clínicas Integradas, do Núcleo de Práticas Jurídicas, do Mário Palmério Hospital Universitário, do Hospital Regional José Alencar, do Instituto Maria Modesto, do Hospital Veterinário da Uniube e dos projetos de extensão.



Cidade do Agro

O crescimento não para. Há um ano, a Uniube lançou a primeira universidade brasileira do agronegócio, a Universidade do Agro, desenvolvida para atender e impulsionar o agronegócio no país. Em breve, a universidade lançará a Cidade do Agro, uma iniciativa inovadora que surge como um hub de educação e pesquisa voltado para o agronegócio, reunindo alunos, professores e empresas em um espaço colaborativo e tecnológico. O complexo, localizado estrategicamente na universidade, promoverá programas de intercâmbio, consultorias empresariais e eventos de grande porte, além de parcerias nacionais e internacionais que enriquecem a formação acadêmica e ampliam a sinergia com o mercado.

Já em Uberlândia, a Uniube celebrará, em 2025, a inauguração do campus Villa Gávea, um novo marco que reforça o compromisso da universidade com o ensino de qualidade e representa uma contribuição significativa para a cidade e a região, impulsionando o desenvolvimento educacional e acadêmico local. O campus possui mais de 30 mil metros quadrados de estrutura, projetados para oferecer um ambiente ideal para o aprendizado.



Para facilitar o acesso de novos alunos, a Uniube oferece diversos programas de benefícios para cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades a distância, presencial e semipresencial. Nos últimos três anos, mais de 10 mil alunos ingressaram na universidade pelo vestibular Bolsa 100%. Os ingressantes também podem verificar se possuem descontos pelos convênios Uniube/Empresas. Atualmente, mais de 600 empresas em todo o país estão conveniadas, beneficiando mais de 300 mil colaboradores.



Para aqueles que desejam ingressar na universidade, mas ainda não sabem qual curso escolher, a Uniube lançou uma plataforma de teste de carreira. O teste de carreira é online, gratuito e está disponível na plataforma Workalove, que também funciona como ferramenta de intermediação entre empresas e alunos, auxiliando no processo da busca pelo primeiro emprego. Para fazer o teste, basta acessar: https://hubs.ly/Q02TSQTH0.

Briefing

CRESCIMENTO

O relatório "Global Ad Spend Forecasts 2025", publicado pela Dentsu, apresenta um cenário de tendências positivas para a publicidade brasileira. Em 2025, o crescimento deve ficar em 5,2%, puxados pelos investimentos em televisão e no digital.

TV E RÁDIO

A TV vem registrando crescimento de 5,8% ano a ano, com 44% de share. No digital, o investimento prevê aumento de 5,4% e 39% de share. Há um destaque para o aumento de transmissões em canais de streaming, desde eventos esportivos a eventos musicais. No que diz respeito ao rádio, a pesquisa revela uma previsão de crescimento de 7,8% e, para a mídia out-of-home, de 2,1%. Veja o estudo completo em https://www.dentsu.com/news-releases/global-ad-spend-forecasts-2025

MAKE B.

A tendência de resgatar produtos que marcaram a geração de adolescentes e jovens dos anos 1990 segue em alta no universo da maquiagem. Depois de a Avon relançar o batom do moranguinho, agora O Boticário coloca no mercado nova versão de um produto lançado em 1992.

CAMPANHA

Com o Six Mini Lips, a marca de cosméticos quer resgatar o estojo como mini batons para mexer com a memória afetiva dos consumidores. Parte da linha Make B., o novo produto já está sendo comercializado no e-commerce e lojas da marca. O Six Mini Lips apresenta seis batons de tamanho pequeno, em diferentes cores. Para divulgar a novidade, a marca decidiu investir nas ações em redes sociais, em campanha idealizada pela SoWhat.

PREFÁCIO BRILHA

A mineira Prefácio Comunicação venceu o Troféu Jatobá PR na categoria "Agência Boutique: Comunicação Interna". A premiação foi entregue em São Paulo, evento que reuniu agências de todo o país. Representaram a Prefácio as sócias Ana Luiza Purri e Celuta Utsch, e a gerente Débora Santana.

CASE CAMPEÃO

O case vencedor de Comunicação Interna foi desenvolvido para a PUR Equipamentos Industriais, com o tema "Atendimento ao cliente - Excelência PUR de ponta a ponta". A campanha visou atividades que desenvolvessem, como o próprio nome diz, a excelência do atendimento interno para os melhores resultados junto aos clientes da empresa. Foi o 7º Troféu Jatobá que a Prefácio recebe em reconhecimento a seu trabalho.

NATAL DA MINEIRIDADE

Até dia 21/12, a cidade mineira de Diamantina será o palco do projeto "Santa Fé - Diamantina Natalina", promovido pela Prefeitura de Diamantina e Governo de Minas, com patrocínio da Cemig. A magia do Natal transforma a cidade em um espetáculo de luzes, música e teatro, confraternizando moradores e turistas neste período especial natalino.