O Natal é a data cristã na qual comemoramos o nascimento de Jesus Cristo e por isso é tão especial e toca fundo no coração de todos, pois sentimos o amor de Deus por nós. Por esse motivo, precisamos alimentar essa celebração com uma preparação tanto no interior de nossas almas como nos sinais exteriores que exalam o coração do lar. Desde a antiguidade, os cristãos colocam os sinais que lembram o grande nascimento do Menino Jesus em suas casas.



Essas lembranças se tornaram símbolos cristãos e viraram decoração. Com o passar dos tempos, surgiram as representações lúdicas do Natal com a figura do Papai Noel, suas renas e seus ajudantes e as clássicas como os personagens do balé Quebra-nozes.



Símbolos cristãos

Coroa – quatro semanas antes, começamos a preparar a chegada do Natal com a Coroa do Advento, com suas quatro velas coloridas que nos levam à reflexão mais importante. A vermelha, da salvação que se aproxima; a verde, da esperança que traz aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores; a roxa clara, da alegria que enche os corações; e a branca da paz, que traz o Príncipe da Paz. Nas portas das casas são colocadas as guirlandas que simbolizam a chegado do Menino.

Árvore de Natal – o pinheiro que supera e sobrevive ao inverno europeu também nos lembra de que a nossa fé no Salvador supera a morte. As bolas coloridas da árvore nos lembram os frutos de graça e de salvação que nos trouxe o Divino Menino. Os presentes para as crianças, colocados aos pés da árvore, lembram-nos de que o Menino Deus recebeu presentes dos reis magos. As luzes nos lembram de que “Ele é a Luz do mundo” (Jo 8,12) que “ilumina todo homem que vem a este mundo” (Jo 1,9).

Presépio – onde dorme o Menino sob os olhares de seus pais. É uma cena que nos lembra da importância da família, patrimônio da humanidade, igreja doméstica, base da humanidade. Diante dos personagens, cada família deve meditar sobre a importância de cada um dos seus membros. A figura de José nos lembra do “homem justo” que dedicou toda a vida ao seu Filho, ensinando aos pais a importância de sua missão na família; a figura terna de Maria, toda dedicada ao Menino, ensinando às mães a grandeza de sua missão; e o Menino, obediente a seus pais em Nazaré, ensinando aos filhos a serem obedientes.

Pastores - Vemos os pastores de Belém, os humildes representantes do povo judeu que, apressadamente, vão ao encontro do Menino para O adorar. Ensina-nos a ver Deus naquela Criança; ensina-nos a amá-Lo, louvá-Lo e servi-Lo de todo coração. Ensina-nos a vermos Deus, que nos ama com um amor infinito. Os reis Magos, que, vindo de muito longe, do Oriente, representando todos os povos pagãos, guiados pela bela Estrela, chegam até Belém e trazem presentes para o Menino: ouro para o Rei; incenso para o Deus e mirra para o Cordeiro, que um dia seria imolado.

Com os pastores de Belém, os reis magos do Oriente, os Anjos e a estrela adoremos verdadeiramente Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Decoração

Um dos principais objetivos de decorar a casa é trazer a magia do Natal, contagiando todos com o espírito natalino. Para muitos, decorar a casa faz parte de um ritual familiar que fortalece laços e cria momentos significativos e traz alegria e harmonia. Estudos mostram que as cores, luzes e símbolos do Natal ajudam a elevar o humor e promover um ambiente de harmonia e bem-estar.



A decoração também pode ser uma forma de expressão pessoal, permitindo que cada casa reflita o estilo e a personalidade dos moradores. Desde decorações minimalistas até aquelas mais exuberantes e cheias de detalhes, cada escolha de decoração contribui para um sentimento de conforto e alegria.

Afinal, existe uma decoração de Natal perfeita?



Para responder a essa pergunta, ouvimos ninguém menos que a expert Denise Magalhães, da Verde que te quero Verde, que a cada ano nos encanta com os cenários deslumbrantes que monta em sua loja, que vira um ponto turístico na cidade.



Quando entramos na Verde, nos deparamos com diversos tipos de Papais-noéis, árvores de estilos variados, personagens mais clássicos, cenários com ursos polares e toda uma família harmônica em vermelho e branco. Depois existem várias composições com Quebra-nozes. E uma vila natalina cheia de movimentos ao lado outro universo de Natal, dessa vez todo voltado para confeitaria e guloseimas.

E então, usamos tudo? O que escolher?



Denise é rápida na explicação: “A magia do Natal é de cada pessoa. Cada um coloca em sua decoração o que tem dentro de si e dá o tom da sua decoração natalina. Essa é a verdadeira beleza da decoração do Natal, porque ele é e deve ser individual. Por isso existe toda essa variedade de enfeites, para que a pessoa possa escolher, sem limitação, para que ela consiga representar todo o sentimento que está dentro dela. O bonito está nesta diferença.” Para a designer e empresária, não importa se vai misturar estilos, cores e formas ou se vai optar por uma combinação mais monocromática. O importante é representar o sonho e a magia de cada um.



Mesa para ceia ou almoço

Não podemos nos esquecer da mesa, símbolo de união. É nela que a família se reúne para compartilhar um dos momentos mais prazerosos: dividir o alimento. A mesa posta é um símbolo de carinho e amor. Ela representa o cuidado em tornar cada refeição, uma experiência memorável e repleta de emoções positivas. No Natal, então, nem se fala. Decorar a mesa para a ceia da véspera de Natal ou para o almoço do dia 25 é outra tradição.



Quem nunca ouviu o ditado “primeiro comemos com os olhos”. Essa é uma grande verdade. Quando nos sentamos em uma mesa bem-posta e com enfeites, nossos olhos se enchem e, imediatamente, nosso cérebro manda uma mensagem positiva e nosso apetite se abre. Se a comida é colocada em travessas bonitas ou se chega bem-arrumada no prato, até suspiramos. Em época de redes sociais, a maioria das pessoas tira uma foto para postar.



E quais são os principais elementos usados em decoração de mesa natalina? Velas, pinhas, flores naturais ou secas, folhas, festão, romãs, frutas da época – figo, cereja, castanhas, uvas etc –, e por que não usar algumas figuras natalinas como renas, papais-noéis, elfos, estrelas, anjos. A criatividade está em cada um de nós para ser usada.



A decoração de Natal vai muito além de deixar a casa bonita, ela cria uma atmosfera de amor, união e celebração. Ela não apenas enfeita o ambiente, mas também enche os corações de alegria e esperança e cria uma tradição familiar. Inspirem-se e criem, ainda dá tempo.