No universo da maquiagem, esse conceito tem se expandido com força

Em um mundo onde a praticidade se tornou essencial no nosso dia a dia, a beleza também se adaptou a essa necessidade. A tendência Omni Beauty, que surgiu na Coreia, conquistou o mercado ao apresentar produtos "all in one", ou seja, soluções multifuncionais que atendem a várias necessidades em uma só embalagem.

No universo da maquiagem, esse conceito tem se expandido com força, e um dos destaques dessa tendência é a linha Fun da Vult, que promete revolucionar os cuidados de beleza com produtos que prometem ter três funções em um só item.

Entre os destaques da linha estão o Blush 3 em 1 e o Iluminador 3 em 1. O Estado de Minas testou os produtos e dá detalhes a seguir:

Blush 3 em 1 Vult Fun

O Blush 3 em 1 da Vult Fun está disponível em duas cores – Cerejinha Corada e Bronze Natural – ele pode ser usado no rosto, nos olhos e nos lábios, proporcionando um toque de cor de forma prática e rápida. Sua formulação é bem pigmentada, mas apresenta um efeito translúcido, perfeito para o uso diário, sem pesar no look.

Nos lábios, o blush se transforma em um produto que lembra um balm ou lip tint, para looks descontraídos e casuais.Por ser um produto multifuncional, ele é ideal para carregar na necessaire ou na mini bag, permitindo retoques rápidos ao longo do dia.

Ele tem uma textura emoliente que pode ser aplicada com os dedos, esponja ou pincel. No entanto, é recomendado que, em peles oleosas, seja selado com um pó para maior durabilidade. E atenção: o produto demora para secar e pode borrar ou transferir momentos após a aplicação

Isso é por conta da formulação, que reúne petrolato líquido, um hidratante que dá maciez ao produto; palmitato de etilexia, um emoliente; cera microcristalina e parafina, que ajudam a manter a textura. A fórmula ainda conta com acetato de tocoferila (vitamina E), um antioxidante que ajuda a proteger a pele, além de ser benéfico para a fórmula, aumentando sua durabilidade.

Iluminador 3 em 1 Vult Fun

Outro item que faz parte da linha Fun da Vult é o Iluminador 3 em 1, disponível nos tons Rosé e Dourado. Esse iluminador também segue a proposta multifuncional da linha, podendo ser utilizado em diferentes áreas do rosto. Seu efeito de brilho molhado, com partículas finas, confere um aspecto natural e sofisticado à pele, sem sobrecarregar o visual.

Além de iluminador, pode ser usado como sombra e bronzer, mas também pode dar um efeito gloss nos lábios. A grande vantagem do Iluminador 3 em 1 da Vult é sua capacidade de se adaptar a diversos tons de pele, sem esbranquiçar ou acinzentar pele negra.

Seu acabamento suave e radiante torna-o ideal para iluminar áreas estratégicas, como as têmporas, o arco do cupido e o centro da testa. No entanto, por ser bem pigmentado, pode não funcionar tão bem como um fundo de brilho para peles claras, mas sua versatilidade é indiscutível.

O produto possui uma textura bem semelhante ao do blush, por conta da fórmula, que possui muitos ingredientes em comum.

Vale a pena?

O Blush 3 em 1 e o Iluminador 3 em 1 são bonitos, fáceis de usar e estilosos, sendo uma ótima opção para quem busca praticidade sem abrir mão de qualidade e estilo. Além disso, a embalagem compacta e moderna permite que você os leve para onde for, garantindo retoques rápidos e precisos a qualquer hora do dia.

Ambos os produtos custam R$ 35,90. O valor é bem competitivo com o de concorrentes, como Océane (R$ 52,90) e Frederika Makeup (R$ 37,99).